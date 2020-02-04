كورونا ينتشر.. هل يحارب دواء «ريمسيفير» الفيروس؟
مازال العلماء يحاولون البحث عن خطط بديلة لمنع انتشار المرض، قال أحد الباحثين "بالرغم من وجود أنواع عديدة للفيروس، إلا أن هذا النوع يمثل خطرًا كبيرًا"
تحرير:إسراء سليمان
٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
فيروس الكورونا
منذ أيام قليلة، هاجم فيروس الكورونا الصين، وخاصة مدينة ووهان، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص، وحتى الآن أسفر عن موت 425 شخصًا حول العالم، يقول البعض إن ظهور هذا الفيروس يرجع إلى تناول المأكولات الحيوانية والبحرية كالخفافيش، ولكن لا يهم الآن الأسباب، فالمرض ينتشر بسرعة البرق، وأصبحت مدينة ووهان مصدر الوباء، الأمر الذي جعل الحكومة تمنع دخول أو خروج أحد منها، يحاول الباحثون الآن البحث عن مصل مضاد للمرض، وتم التوصل إلى علاج تجريبي، ولكن لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وذلك نقلا عن "theverge".
ظهرت الكورونا منذ 20 عامًا، ولكن نظرًا لأنها متعددة الأنواع، فكانت تحمل مسميات مختلفة، على سبيل المثال السارس في 2002 وMERS في 2012، أما هذه المرة فيقول العلماء إنه أخطر أنواع الكورونا، فهي سريعة الانتشار بين مدن الصين وحول العالم، وبينما يحاول البعض إيجاد طرق سريعة للوقاية ومعالجة الفيروس الجديد، حاول
ظهرت الكورونا منذ 20 عامًا، ولكن نظرًا لأنها متعددة الأنواع، فكانت تحمل مسميات مختلفة، على سبيل المثال السارس في 2002 وMERS في 2012، أما هذه المرة فيقول العلماء إنه أخطر أنواع الكورونا، فهي سريعة الانتشار بين مدن الصين وحول العالم، وبينما يحاول البعض إيجاد طرق سريعة للوقاية ومعالجة الفيروس الجديد، حاول العلماء إلقاء الضوء على تحضير مصل أو علاج مؤقت، يساعد في التعامل مع الأعراض، والتعافي من هذا الفيروس المميت، قال أحد الخبراء القائمين على مكافحة الكورونا تيموثي شيهان "لا يوجد كورونا واحد فقط"، وأضاف قائلا: "هناك شيء سوف يستمر في المستقبل".
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يعتبر فيروس كورونا الجديد مشكلة صحية خطيرة تهدد الصين والعالم أجمع، مما جعل العلماء يحاولون تحضير مصل لعلاج "عائلة الكورونا" التي ظهرت منذ قديم الزمان، سوف تظهر مرة أخرى في المستقبل، إذا لم يتم التصدي لها بفاعلية كبيرة، حيث تم تعميم الإصابة بين البشر والحيوانات، ولكن مازال يوجد خصائص تؤدي إلى العدوى لم يتم التعرف عليها، وبالتالي كُلف شيهان بالعمل على مشروع ممول من قبل المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، للكشف عن دواء لعلاج الفيروس، فمنذ سنوات قليلة، قد توصل العلماء إلى دواء يسمى "ريمسيفير remdesivir"- مضاد للفيروسات تم تطويره من قبل شركة "Gilead Sciences"، أجريت اختبارات عديدة على هذا الدواء كعلاج أولي للإيبولا في عام 2014 إلى 2015، وكشفت النتائج على أنه آمن تمامًا، وخالٍ من أي آثار جانبية، وبالرغم من ذلك، لا يعمل بشكل جيد مع المرض.
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يعمل الدواء على مكافحة العديد من الفيروسات، ولكن ليس معنى كونه فعالا عند تجربته على مجموعة من الفئران، أن يكون فعالا مع البشر، ولأنه تم إعطاؤه لعديد من مرضى الإيبولا، فيقترح العلماء تجربته على مصابي فيروس الكورونا، ولكن من الواضح أنه لن يستطع التعامل مع الفيروس الجديد.
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ما سبق جعل العلماء يفكرون في حلول بديلة، ففي 2003 وضحت الدراسات الأولية أن مزيجًا من دواء مضاد، استخدم لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"- دواء أوبينافير وريتونافير- كان فعالا مع مرضى السارس، ولكن يبدو أن مقاومة الفيروس على البقاء، جعلت الدواء يفقد مفعوله، وفي تعليق على ذلك، قال شيهان: "لا بد من وجود مضادات عالمية لمكافحة الفيروس، لا بد من وجود واحد على الأقل"، يبدو أن الأمر خطير، حيث تزداد عدد الإصابات بشكل كبير يوميًّا، وينتشر المرض حول العالم، حتى وصل إلى الدول العربية، فسجلت الإمارات العربية المتحدة أول خمس إصابات لعائلة صينية، فمن المؤكد أنه بعد أيام قليلة، ستعلن منظمة الصحة العالمية أن الكورونا أصبح وباءً عالميًّا.
مازال العلماء يحاولون البحث عن خطط بديلة لمنع انتشار المرض، قال أحد الباحثين بالرغم من وجود أنواع عديدة للفيروس، إلا أن هذا النوع يمثل خطرًا كبيرًا.
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