كورونا ينتشر.. هل يحارب دواء «ريمسيفير» الفيروس؟

مازال العلماء يحاولون البحث عن خطط بديلة لمنع انتشار المرض، قال أحد الباحثين "بالرغم من وجود أنواع عديدة للفيروس، إلا أن هذا النوع يمثل خطرًا كبيرًا"

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

فيروس الكورونا

منذ أيام قليلة، هاجم فيروس الكورونا الصين، وخاصة مدينة ووهان، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص، وحتى الآن أسفر عن موت 425 شخصًا حول العالم، يقول البعض إن ظهور هذا الفيروس يرجع إلى تناول المأكولات الحيوانية والبحرية كالخفافيش، ولكن لا يهم الآن الأسباب، فالمرض ينتشر بسرعة البرق، وأصبحت مدينة ووهان مصدر الوباء، الأمر الذي جعل الحكومة تمنع دخول أو خروج أحد منها، يحاول الباحثون الآن البحث عن مصل مضاد للمرض، وتم التوصل إلى علاج تجريبي، ولكن لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وذلك نقلا عن "theverge".

ظهرت الكورونا منذ 20 عامًا، ولكن نظرًا لأنها متعددة الأنواع، فكانت تحمل مسميات مختلفة، على سبيل المثال السارس في 2002 وMERS في 2012، أما هذه المرة فيقول العلماء إنه أخطر أنواع الكورونا، فهي سريعة الانتشار بين مدن الصين وحول العالم، وبينما يحاول البعض إيجاد طرق سريعة للوقاية ومعالجة الفيروس الجديد، حاول