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كورونا ينتشر.. هل يحارب دواء «ريمسيفير» الفيروس؟

مازال العلماء يحاولون البحث عن خطط بديلة لمنع انتشار المرض، قال أحد الباحثين "بالرغم من وجود أنواع عديدة للفيروس، إلا أن هذا النوع يمثل خطرًا كبيرًا"
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
فيروس الكورونا
فيروس الكورونا
منذ أيام قليلة، هاجم فيروس الكورونا الصين، وخاصة مدينة ووهان، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص، وحتى الآن أسفر عن موت 425 شخصًا حول العالم، يقول البعض إن ظهور هذا الفيروس يرجع إلى تناول المأكولات الحيوانية والبحرية كالخفافيش، ولكن لا يهم الآن الأسباب، فالمرض ينتشر بسرعة البرق، وأصبحت مدينة ووهان مصدر الوباء، الأمر الذي جعل الحكومة تمنع دخول أو خروج أحد منها، يحاول الباحثون الآن البحث عن مصل مضاد للمرض، وتم التوصل إلى علاج تجريبي، ولكن لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وذلك نقلا عن "theverge".
ظهرت الكورونا منذ 20 عامًا، ولكن نظرًا لأنها متعددة الأنواع، فكانت تحمل مسميات مختلفة، على سبيل المثال السارس في 2002 وMERS في 2012، أما هذه المرة فيقول العلماء إنه أخطر أنواع الكورونا، فهي سريعة الانتشار بين مدن الصين وحول العالم، وبينما يحاول البعض إيجاد طرق سريعة للوقاية ومعالجة الفيروس الجديد، حاول
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ماذا-يحدث-عند-ممارسة-الرياضة

مارس الرياضة بانتظام.. قلتها يؤدي إلى سرطان الثدي

في كل يوم توجد العديد من الدراسات والأبحاث التي توضح أهمية ممارسة الرياضة، وخاصة أن النتائح وضحت فاعليتها في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والحماية من الأمراض المزمنة الأخرى، على سبيل المثال المشي لـ30 دقيقة يوميًا يضمن لك قلب صحي، على الجانب الآخر قلة النشاط البدني واهمال الرياضة، ينتج عنه العديد من الأمراض، التي تتزايد وتظهر عند التقدم بالعمر، على سبيل المثال ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وسرطان الثدي وأمراض الكلى، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
نظام نباتي

تناول أطعمة نباتية تجنبك التهاب المسالك البولية

من أكثر العادات الصحية اتباع نظام نباتي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، والحفاظ على الجسم من الأمراض، وخاصة مرض السمنة والسكري، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، إضافة إلى البقوليات والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات والتوابل والأعشاب كالريحان والفلفل الأسود والروزماري، وأخر ما جاءت به الدراسات أن النظام الغذائي النباتي يحمي من عدوى الجهاز البولي على المدى البعيد، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
سرطان-البنكرياس

الصحة العالمية: السرطان سيزداد بنسبة 81% في 2040

توقعت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، أصدرته اليوم الثلاثاء، ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول العام 2040 وذلك في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية، محذرة من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين. ووفق موقع "سكاي نيوز" في العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم.
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