بنك الاستثمار الأوربي: مصر نجحت في تجربتها الوطنية للاصلاح الاقتصادي

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م

وزارة المالية

أكدت فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، أن الحكومة المصرية نجحت في تجربتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وقد انعكس على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها بالغ الأثر في تحسين جودة حياة المواطن. وتعهدت فلافيا مدير عمليات التمويل لدول الجوار بتقديم كل سبل الدعم للجانب المصري، بما يعزز علاقات الشراكة التنموية خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم والطاقة والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة المالية اليوم مع وفد من ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي استعرضت خلاله الوزارة مجهودات الحكومة في الإصلاح الاقتصادي.وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي خلال اللقاء إن الحكومة المصرية تمضى فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحرص على الاستفادة من الخبرات

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة المالية اليوم مع وفد من ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي استعرضت خلاله الوزارة مجهودات الحكومة في الإصلاح الاقتصادي.



وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي خلال اللقاء إن الحكومة المصرية تمضى فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية فى تحفيز بيئة الاستثمار؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على النحو الذى يساعد فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.



