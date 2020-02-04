تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس. وسجل جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 691 جنيها مقابل 695 جنيها أمس. وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 592 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 789 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5528 جنيها. وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاض بنحو 7.2 دولارات بنسبة 0.46% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1,569 دولارا للأوقية في الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

واستقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار بفعل المخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين والأثر الاقتصادي لتفشي المرض.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1575.37 دولار للأوقية بحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثامن من يناير الماضي عند 1591.46 دولار