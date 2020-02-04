مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م

باتريس كارتيرون‎

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ـ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، مضن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة، استبعاد المهاجم مصطفى محمد "البلدوزر" للإيقاف، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، والتونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد السلام وأحمد عيد ومحمد صبحي ومحمود عبد الرحيم "جنش" لأسباب فنية.

وضمت قائمة القلعة البيضاء كلا من:- في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.- في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام.- في خط الوسط: طارق حامد - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد عنتر - محمد أوناجم -