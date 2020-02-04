أوراسكوم تعين عضوين منتدبين مؤقتين خلفًا لخالد بشارة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م

خالد بشارة

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر تعيين عضوين منتدبين تنفيذيين بشكل مؤقت خلفًا لخالد بشارة، والذي توفي أثر حادث سير يوم الجمعة الماضية. وقال بيان للشركة اليوم، الثلاثاء، أرسل للبورصة إن مجلس إدارة الشركة انعقد اليوم وقرر تعيين عبد الحميد أبو يوسف، عضوًا منتدبًا تنفيذيًّا مؤقتًا للشركة. ويشغل أبو يوسف في الوقت الحالي منصب عضو في الإدارة التنفيذية لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية. وكان خالد بشارة يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أوراسكوم للتنمية.

وتم تعيين أشرف نسيم، المدير المالي الحالي للشركة أوراسكوم للتنمية القابضة والمدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عضوًا تنفيذيًّا منتدبًا مؤقتًا. وقال سامي سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة في البيان إن أوراسكوم فقدت إنسانًا رائعًا، كما أن الذين تشرفوا بمعرفته فقدوا صديقًا عزيزًا ومعلمًا