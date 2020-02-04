أوراسكوم تعين عضوين منتدبين مؤقتين خلفًا لخالد بشارة
تحرير:أحمد البرماوي
٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م
خالد بشارة
أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر تعيين عضوين منتدبين تنفيذيين بشكل مؤقت خلفًا لخالد بشارة، والذي توفي أثر حادث سير يوم الجمعة الماضية.
وقال بيان للشركة اليوم، الثلاثاء، أرسل للبورصة إن مجلس إدارة الشركة انعقد اليوم وقرر تعيين عبد الحميد أبو يوسف، عضوًا منتدبًا تنفيذيًّا مؤقتًا للشركة.
ويشغل أبو يوسف في الوقت الحالي منصب عضو في الإدارة التنفيذية لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية.
وكان خالد بشارة يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أوراسكوم للتنمية.
وتم تعيين أشرف نسيم، المدير المالي الحالي للشركة أوراسكوم للتنمية القابضة والمدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عضوًا تنفيذيًّا منتدبًا مؤقتًا.
وقال سامي سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة في البيان إن أوراسكوم فقدت إنسانًا رائعًا، كما أن الذين تشرفوا بمعرفته فقدوا صديقًا عزيزًا ومعلمًا
وتم تعيين أشرف نسيم، المدير المالي الحالي للشركة أوراسكوم للتنمية القابضة والمدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عضوًا تنفيذيًّا منتدبًا مؤقتًا.
وقال سامي سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة في البيان إن أوراسكوم فقدت إنسانًا رائعًا، كما أن الذين تشرفوا بمعرفته فقدوا صديقًا عزيزًا ومعلمًا ملهمًا وقائدًا رائعًا لمس جوانب إنسانية وعملية في حياة الكثير منهم.
وأضاف أن تعيين أبو يوسف ونسيم في أدوارهما الجديدة سيساعد على توجيه الشركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن لدى الشركة استراتيجية واضحة قادمة، حققت الكثير من النجاحات.
وبحسب زغلول ستستمر الشركة في تنفيذ خطتها كما وعدت عملاءها ومساهميها والعاملين بها، مضيفًا أن أبو يوسف ونسيم يعتبران من ضمن وأهم الأعضاء الرئيسيين المسئولين عن تنفيذ وتحقيق استراتيجية نمو الشركة.