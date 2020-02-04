أوروبا: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 67

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٧ م

الاتحاد الأوروبي - صورة أرشيفية

رفض منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، اليوم الثلاثاء، أجزاء من خطة السلام الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي بموجبها تحتفظ إسرائيل بمستوطناتها فى الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن مقترحات الرئيس دونالد ترامب تنتهك المعايير المتفق عليها دوليا، وإن حكومات الاتحاد الأوروبي ترفض المستوطنات الإسرائيلية على الأرض التي احتلتها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، مضيفا: "الخطوات نحو الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون أي تحد".

وفي ذات السياق، أقرت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الإثنين، بالإجماع رفض "صفقة القرن"، مؤكدة موقفها المبدئي الداعم للفلسطينيين في نضالهم العادل لإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت المنظمة في البيان الختامي، خلال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بمدينة جدة السعودية، كافة الدول الأعضاء