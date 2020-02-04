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أوروبا: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 67

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٧ م
الاتحاد الأوروبي - صورة أرشيفية
الاتحاد الأوروبي - صورة أرشيفية
رفض منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، اليوم الثلاثاء، أجزاء من خطة السلام الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي بموجبها تحتفظ إسرائيل بمستوطناتها فى الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن مقترحات الرئيس دونالد ترامب تنتهك المعايير المتفق عليها دوليا، وإن حكومات الاتحاد الأوروبي ترفض المستوطنات الإسرائيلية على الأرض التي احتلتها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، مضيفا: "الخطوات نحو الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون أي تحد".
وفي ذات السياق، أقرت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الإثنين، بالإجماع رفض "صفقة القرن"، مؤكدة موقفها المبدئي الداعم للفلسطينيين في نضالهم العادل لإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت المنظمة في البيان الختامي، خلال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بمدينة جدة السعودية، كافة الدول الأعضاء
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كورونا

كورونا يصيب 4 أشخاص بسنغافورة لم يسبق لهم زيارة الصين

سجلت سنغافورة أول حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين. وأفادت صحيفة "سترايتس تايمز"، اليوم الثلاثاء، بأن الحالات تعود لأربع سيدات، اثنتان كانتا تعملان في متجر يقوم ببيع منتجات صينية، ويستقبل سائحين صينيين، والحالة الثالثة لخادمة لإحدى السيدتين العاملتين بالمتجر، والرابعة لمرشدة سياحية كانت تصطحب المجموعات السياحية لنفس المتجر. وأعلنت سنغافورة اليوم تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بالفيروس، وبذلك تبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس في سنغافورة 24 حالة.
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كورونا: الصين تحظر «الماجونج».. وأول حالة بسنغافورة

منعت السلطات الصينية خروج المواطنين من منازلهم أو تجمعهم في أي مقهى وحظر لعب "الماجونج" ذات الشعبية الكبيرة في الصين خارج المنازل، وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، ظهر فيه مجموعة من الأشخاص في إحدى قرى مدينة تشنجدو الجنوبية الغربية يلعبون "الماجونج"، وعندما رصدهم أحد المسؤولين بواسطة طائرة بدون طيار، طلب منهم من خلال مكبر صوت مغادرة المقهى على الفور، منوها بأن لعب "الماجونج" خارج المنزل محظور بسبب الوباء المنتشر حاليا، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
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كورونا: ارتفاع إصابات ألمانيا.. وأول حالة في بلجيكا

أعلن مسئولو الصحة في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 12 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين، وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن 10 حالات كانت في ولاية "بافاريا" الألمانية، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. فيما أعلنت السلطات البلجيكية، في نبأ عاجل أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة إصابة شخص بفيروس "كورونا" من بين 9 أشخاص عادوا من مدينة "ووهان" الصينية.
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تفاصيل لقاء الساعتين بين «البرهان ونتنياهو» بأوغندا

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، لمدة ساعتين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي اللقاء قبل عقده بأسبوع. وكان نتنياهو قد قال قبل توجهه للقاء البرهان في أوغندا، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل. وتناول اللقاء الأول من نوعه بين المسؤولين، البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة مصالح مشتركة، من ضمنها تحليق طيران العال الإسرائيلي عبر الأجواء السودانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
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منظمة التعاون الإسلامي ترفض «صفقة القرن» بالإجماع

أقرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، بالإجماع رفض "صفقة القرن"، مؤكدة موقفها المبدئي الداعم للفلسطينيين في نضالهم العادل لإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت المنظمة في البيان الختامي، خلال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بمدينة جدة السعودية، كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية. وحمل البيان إسرائيل المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض، مؤكدا أن الخطة الأمريكية تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية وتخالف مرجعيات عملية السلام.
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عباس: على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات له، خلال ترؤسه جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين، أن بلاده قطعت العلاقات مع إسرائيل، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال إذا استمرت في نهجها، قائلا: "لن نقبل بأي صفقة تنتقص من حقوق شعبنا، العرب وقفوا معنا وقفة رجل واحد ضد صفقة القرن، لم يتم أي تعديل على المشروع الذي قدمه للجامعة العربية بشأن رفض الخطة الأمريكية، وأمريكا لا تقف معنا ولذلك رفضنا أن تكون وسيطا للسلام، وفلسطين سوف ترفض خطة السلام الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي".
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سامح شكري: حل قضية فلسطين في دولة عاصمتها القدس

صرح وزير الخارجية سامح شكري، أن الموقف المصري ثابت وواضح حول القضية الفلسطينية، والذي يؤكد على قرارات الشرعية الدولية، التي تحافظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا: "إن تحقيق هذا الهدف هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وإن التوصل للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ومن الضروري وجود موقف فلسطيني واضح يطرح الرؤية الفلسطينية من أجل تحقيق التسوية العادلة للقضية باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام".
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بعد صفقة القرن.. إطلاق أول صواريخ من غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد الإعلان عن مشروع أمريكي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون، إذ قال الجيش في بيان له: «قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل»، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته العربية. ? كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف، أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل «بدولتين».
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