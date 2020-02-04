جريمة

ضربة موجعة لتجار الكيف.. ضبط 180 طربة حشيش بمحرم بك

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م
حشيش
حشيش
فى ضربة أمنية ناجحة، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 180 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية البيع والترويج، الأمر الذي ترجمه ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بضربة موجعة لتجار الكيف.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام أحد الأشخاص (عاطل، له معلومات جنائية مسجلة ، مُقيم بدائرة قسم شرطة محرك بك) بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة مخدر الحشيش متخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.ووجه
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مباحث التموين تتصدى لمصانع الموت في الإسكندرية

واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت عن ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بمحرم بك؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 1.5 طن منتج نهائي ومستلزمات إنتاج.
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كواليس مداهمة مصنع ترامادول في الشرقية

نجحت أجهزة الأمنية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى بمحافظة الشرقية؛ لقيامهم بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أربعة أشخاص (صيدلى – موظف بشركة تغليف مستحضرات طبية – عامل بصيدلية – موظف بشركة صناعات دوائية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة خاصة عقار الترامادول وترويجه على عملائهم متخذين صيدلية بمركز فاقوس مسرحاً لنشاطهم.
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«طلع اللي معاك».. سقوط عصابة لسرقة المارة في الشروق

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية) بأنه حال إستقلاله سيارة أجرة فان (ماركة سوزوكى "لم يحدد رقمها") يستقلها ( 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية) وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس وإستولوا منه على (مبلغ1350جنيها، هاتفه المحمول) وقاموا بإنزاله من السيارة بذات الطريق وهربوا.
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إحباط تهريب هواتف وساعات بـ600 ألف جنيه في مطار القاهرة

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وساعات اليد. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الإثنين، إنه تم الاشتباه براكب مصري قادم من السعودية، وبتفتيش حقائبه تبيَّن وجود 15 هاتفا محمولا "آيفون 11" و6 هواتف "سامسونج نوت 10" و140 ساعة يد، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 600 ألف جنيه.
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في 3 ساعات.. الكشف على 144 حالة بمستشفيات الشرطة

واصل قطار مبادرات وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية رحلته بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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الأمن يفسد خطة «عصابة الكيف» في الشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فس الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامي، واتخاذهم من محل إقامتهم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
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إحباط تهريب نصف طن حشيش بـ40 مليون جنيه

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشمولها المستندى المشروع (تفاح) مشحونة بمعرفة شخصين لصالح شركة مقرها بالسويس.
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إحباط ترويج 250 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بالبحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط صفقة قدرت قيمتها بـ1.7 مليون جنيه في رسالة واضحة للخارجين عن القانون بأنهم مطاردون وملاحقون باستمرار من "العيون الساهرة"، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة في المواد المخدرة.
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