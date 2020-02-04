ضربة موجعة لتجار الكيف.. ضبط 180 طربة حشيش بمحرم بك

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م

حشيش

فى ضربة أمنية ناجحة، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 180 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية البيع والترويج، الأمر الذي ترجمه ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بضربة موجعة لتجار الكيف.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام أحد الأشخاص (عاطل، له معلومات جنائية مسجلة ، مُقيم بدائرة قسم شرطة محرك بك) بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة مخدر الحشيش متخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.ووجه