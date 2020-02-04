التموين تشن حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م
أغذية فاسدة - صورة أرشيفية
شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة على أسواق الإسكندرية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط مسؤول عن مصنع لتعبئة السكر، كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها وعُثر بداخل المصنع على 460 عبوة سكر وزنها كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار 50 جرام في وزن العبوة، 1,350 طن سكر من مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وكمية كبيرة من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.
كما تم ضبط مسؤول عن مصنع لصناعة المنظفات كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئة المنظفات مستخدما مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم ضبط كمية قدرها 1200 طن من مستلزمات الإنتاج أجنبية الصنع ومجهولة المصدر و3600 عبوة صابون منتج نهائى غير مطابق للمواصفات القياسية معدة للبيع.كما تم
كما تم ضبط مسؤول عن مصنع لصناعة المنظفات كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئة المنظفات مستخدما مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم ضبط كمية قدرها 1200 طن من مستلزمات الإنتاج أجنبية الصنع ومجهولة المصدر و3600 عبوة صابون منتج نهائى غير مطابق للمواصفات القياسية معدة للبيع.
كما تم ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، لإدارته المصنع بدون ترخيص لتصنيع المستلزمات الطبية مستخدما مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم ضبط كمية قدرها 1100 طن مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر و75 ألفا و600 قطعة مسلتزمات طبية لتصنيع الأسنان تم تصنيعها بدون ترخيص.
وتم ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع منتجات الألبان كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لإدارته المصنع بدون ترخيص وتم ضبط كمية قدرها 3 أطنان جبن أبيض منتهية الصلاحية و2400 طن جبن لها تغير فى خواصها الطبيعية و2500 طن ملح سياحات مستلزمات إنتاج. جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتم ضبط مسؤول عن مخزن زيوت سيارات بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية لقيامه بتجميع زيوت السيارات السابق استخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها بقصد الاتجار بها وبيعها بالأسواق، وتم ضبط كمية قدرها 14 طنا من زيوت محركات السيارات والشحومات السابق استخدامها.