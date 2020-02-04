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التموين تشن حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م
أغذية فاسدة - صورة أرشيفية
أغذية فاسدة - صورة أرشيفية
شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة على أسواق الإسكندرية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط مسؤول عن مصنع لتعبئة السكر، كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها وعُثر بداخل المصنع على 460 عبوة سكر وزنها كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار 50 جرام في وزن العبوة، 1,350 طن سكر من مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وكمية كبيرة من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.
كما تم ضبط مسؤول عن مصنع لصناعة المنظفات كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئة المنظفات مستخدما مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم ضبط كمية قدرها 1200 طن من مستلزمات الإنتاج أجنبية الصنع ومجهولة المصدر و3600 عبوة صابون منتج نهائى غير مطابق للمواصفات القياسية معدة للبيع.كما تم
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انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع المياه 12 ساعة عن 5 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة،، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية، منطقة عرب الجسر، شارع عزيز المصرى ومتفرعاتة، منطقة عزبة النخل الشرقية، منطقة الهايكستب)، نظرا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كبارى مصر الجديدة، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (3)

قناة السويس: تدابير احترازية مشددة بسبب «كورونا»

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن تأكد إصابة حالات بفيروس كورونا بمستشفيات الهيئة، مؤكدا على اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وأن مستشفى نمرة 6 استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وعزل الأطباء المختصين الحالة وتك سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر و40 سم إلى مترين و10 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.
هالة- زايد

لماذا لم ترتدي وزيرة الصحة الكمامة بشكل صحيح؟

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على الصور المتداولة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى ترتدى كمامة بشكل خاطئ، قائلا: إن صور الوزيرة خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول طائرة العائدين من الصين، مؤكدا أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم فور وصول الطائرة.
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طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر و40 سم إلى مترين و10 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.
تشييع- جثمان -الصحفي -فقيد -حادث -صحراوي -الإسكندرية (5)

تشييع جثمان الصحفي أحمد المنسي في الإسكندرية

شيع العشرات من أسرة الزميل الصحفي أحمد المنسي، مسؤول الدعم الفنى في جريدة المال، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد العمري، اليوم السبت، عقب صلاة العصر، حيث لقي الزميل الراحل مصرعه أمس، أثر حادث على الطريق الصحراوي "القاهرة – الإسكندرية" بالكيلو 48، أسفر عن مصرع الزميلة زكية هداية الصحفية بجريدة أخبار العالم، بالإضافة إلى مصرع صاحب معرض سيارات بشرق الإسكندرية، واصابة 3 آخرين.
عمليات-جراحية

استئصال جنين من بطن طفل 7 سنوات بالإسكندرية

نجح دكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال والاختلافات الخلقية بطب الإسكندرية، فى استئصال ورم بداخل بطن طفل عبارة عن جنين داخل تجويف البطن قد توقف نموه بعد عمر 3 أشهر ووزنه تقريبا 200 جرام، وهذه حالة نادرة جدًّا لا تزيد على مائة حالة على مستوى العالم. وقال "وهيب" إنه تم استئصال الورم بداخل بطن طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بتجويف البطن الخلفي الأيمن، مشيرًا إلى أنه بعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة، حيث كانت شكوى الطفل وذويه قبل ذلك عبارة عن آلام بالبطن وخاصة المنطقة اليمنى وقد أجري للطفل عند عمر ثلاث سنوات تدخل جراحي بسيط بالخصية اليمنى.
سفير- سنغافورة- ومحافظ -اسكندرية

سفير سنغافورة: السياحة المصرية عادت في 2020.. ونسعى لتحلية مياه البحر

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، سفير سنغافورة بمصر، دومنيك جوه كوان سويي، بمقر مكتبه بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات. ورحب المحافظ بسفير سنغافورة علي أرض الإسكندرية مؤكدا أن سنغافورة من الدول الصديقة لمصر التى تربطهما معًا علاقات قوية منذ عام 1966، مؤكدًا على ذلك بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى سنغافورة لتدعيم و توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.
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