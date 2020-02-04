التموين تشن حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م

أغذية فاسدة - صورة أرشيفية

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة على أسواق الإسكندرية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط مسؤول عن مصنع لتعبئة السكر، كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها وعُثر بداخل المصنع على 460 عبوة سكر وزنها كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار 50 جرام في وزن العبوة، 1,350 طن سكر من مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وكمية كبيرة من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.

كما تم ضبط مسؤول عن مصنع لصناعة المنظفات كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئة المنظفات مستخدما مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم ضبط كمية قدرها 1200 طن من مستلزمات الإنتاج أجنبية الصنع ومجهولة المصدر و3600 عبوة صابون منتج نهائى غير مطابق للمواصفات القياسية معدة للبيع.كما تم