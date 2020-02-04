«طلع اللي معاك».. سقوط عصابة لسرقة المارة في الشروق

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م

تشكيل عصابي - أرشيفية

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية) بأنه حال إستقلاله سيارة أجرة فان (ماركة سوزوكى "لم يحدد رقمها") يستقلها ( 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية) وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس وإستولوا منه على (مبلغ1350جنيها، هاتفه المحمول) وقاموا بإنزاله من السيارة بذات الطريق وهربوا.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية مسجلة).عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - فرد رصاص - 6 طلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض "سكين"- سيارة فان ماركة

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية مسجلة).



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - فرد رصاص - 6 طلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض "سكين"- سيارة فان ماركة سوزوكى "مستأجرة" - سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة أحدهم يعمل عليها).



بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه باستخدام الأسلحة والسيارتين المضبوطين بحوزتهم.



تم بإرشادهم ضبط الهاتف المستولى عليه ومبلغ 1060جنيها من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.











