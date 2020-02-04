جريمة

«طلع اللي معاك».. سقوط عصابة لسرقة المارة في الشروق

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م
تشكيل عصابي - أرشيفية
تشكيل عصابي - أرشيفية
فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية) بأنه حال إستقلاله سيارة أجرة فان (ماركة سوزوكى "لم يحدد رقمها") يستقلها ( 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية) وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس وإستولوا منه على (مبلغ1350جنيها، هاتفه المحمول) وقاموا بإنزاله من السيارة بذات الطريق وهربوا.
أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية مسجلة).عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - فرد رصاص - 6 طلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض "سكين"- سيارة فان ماركة
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مباحث التموين تتصدى لمصانع الموت في الإسكندرية

واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت عن ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بمحرم بك؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 1.5 طن منتج نهائي ومستلزمات إنتاج.
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كواليس مداهمة مصنع ترامادول في الشرقية

نجحت أجهزة الأمنية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى بمحافظة الشرقية؛ لقيامهم بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أربعة أشخاص (صيدلى – موظف بشركة تغليف مستحضرات طبية – عامل بصيدلية – موظف بشركة صناعات دوائية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة خاصة عقار الترامادول وترويجه على عملائهم متخذين صيدلية بمركز فاقوس مسرحاً لنشاطهم.
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ضربة موجعة لتجار الكيف.. ضبط 180 طربة حشيش بمحرم بك

فى ضربة أمنية ناجحة، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 180 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية البيع والترويج، الأمر الذي ترجمه ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بضربة موجعة لتجار الكيف.
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إحباط تهريب هواتف وساعات بـ600 ألف جنيه في مطار القاهرة

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وساعات اليد. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الإثنين، إنه تم الاشتباه براكب مصري قادم من السعودية، وبتفتيش حقائبه تبيَّن وجود 15 هاتفا محمولا "آيفون 11" و6 هواتف "سامسونج نوت 10" و140 ساعة يد، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 600 ألف جنيه.
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الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

ملابسات سقوط «مستريح سوهاج» في قبضة الشرطة

حلقة جديدة سجلتها محاضر الشرطة في مسلسل سقوط محترفي أعمال النصب على المواطنين بضبط "مستريح سوهاج" والتي تكشفت تفاصيلها بعد بلاغ ورد إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 2 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد دون إبداء أي أسباب واضحة.
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«كان مغمى عليها».. وحدات الإنقاذ تنقل مُسنة للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرًا لحالتها الصحية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عاجلا بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
القبض على متهمين - أرشيفية

الأمن العام يكشف سر سرقة خط أنابيب بني سويف

حيلة شيطانية لجأ إليها عناصر تشكيل عصابي -ضم 6 متهمين- لسرقة خط أنابيب البترول الواصل بين التبين والفيوم، وذلك من الوصلة المارة بقرية "كوم إدريجة" في محافظة بني سويف، إلا أن الأمور تكشفت أمام قيادات وزارة الداخلية، وتحديدًا قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم، وأمكن تحديد وضبط المتهمين الستة بعد بلاغ ورد لمركز الواسطي من مدير إدارة الأمن الإداري بشركة أنابيب البترول، يفيد قيام مجهولين بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط الأنابيب التابعة للشركة بتركيب محبس أعلى الخط وضبط سيارة نصف نقل بداخلها كمية من السولار بمكان الواقعة.
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الأمن يفسد خطة «عصابة الكيف» في الشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فس الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامي، واتخاذهم من محل إقامتهم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
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