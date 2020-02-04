جريمة

كواليس مداهمة مصنع ترامادول في الشرقية

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
نجحت أجهزة الأمنية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى بمحافظة الشرقية؛ لقيامهم بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أربعة أشخاص (صيدلى – موظف بشركة تغليف مستحضرات طبية – عامل بصيدلية – موظف بشركة صناعات دوائية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة خاصة عقار الترامادول وترويجه على عملائهم متخذين صيدلية بمركز فاقوس مسرحاً لنشاطهم.
تم استهدافهم، وضبطهم بالصيدلية وضبط التالي: 7 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول، كمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت 30 كيلو جراما، كمية من بودرة الإمفيتامين التى تستخدم فى تصنيع العقاقير المخدرة وزنت 100 كيلو جرام، كمية من مادة برمنجنات البوتاسيوم وزنت 29 كيلو جراما، كمية من مادة نيتريك أسيد وزنت 100
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مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

مباحث التموين تتصدى لمصانع الموت في الإسكندرية

واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت عن ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بمحرم بك؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 1.5 طن منتج نهائي ومستلزمات إنتاج.
تشكيل-عصابة

«طلع اللي معاك».. سقوط عصابة لسرقة المارة في الشروق

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية) بأنه حال إستقلاله سيارة أجرة فان (ماركة سوزوكى "لم يحدد رقمها") يستقلها ( 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية) وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس وإستولوا منه على (مبلغ1350جنيها، هاتفه المحمول) وقاموا بإنزاله من السيارة بذات الطريق وهربوا.
مخدر-الحشيش (4)

ضربة موجعة لتجار الكيف.. ضبط 180 طربة حشيش بمحرم بك

فى ضربة أمنية ناجحة، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 180 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية البيع والترويج، الأمر الذي ترجمه ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بضربة موجعة لتجار الكيف.
مطار-القاهرة (2)

إحباط تهريب هواتف وساعات بـ600 ألف جنيه في مطار القاهرة

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وساعات اليد. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الإثنين، إنه تم الاشتباه براكب مصري قادم من السعودية، وبتفتيش حقائبه تبيَّن وجود 15 هاتفا محمولا "آيفون 11" و6 هواتف "سامسونج نوت 10" و140 ساعة يد، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 600 ألف جنيه.
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مخدر-الحشيش (4)

ضربة موجعة لتجار الكيف.. ضبط 180 طربة حشيش بمحرم بك

فى ضربة أمنية ناجحة، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 180 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية البيع والترويج، الأمر الذي ترجمه ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بضربة موجعة لتجار الكيف.
مخدر-الحشيش (3)

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 398 طربة حشيش بمطروح

ضربة موجعة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لتجار الكيف في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسمى شرطة (الضبعة – الحمام) بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
مخدر-الحشيش (2)

مباحث إمبابة توقع تاجري حشيش وهيروين

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 1 كيلو جرام من مخدر الهيروين و875 جراما من مخدر الحشيش، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمشاركة قطاع الأمن العام اتجار عاطل له معلومات جنائية في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (1 كيلو جرام من مخدر الهيروين - ميزان حساس – مبلغ مالى - هاتف محمول).
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالعاشر من رمضان

أصيب 15 شخصا من أسرتين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام سيراميكا الأمير بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل أمام سيراميكا الأمير، مما أسفرت عن إصابة 15 شخصا، من أسرتين بكدمات وجروح وسحجات.
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