كواليس مداهمة مصنع ترامادول في الشرقية

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م

أقراص مخدرة

نجحت أجهزة الأمنية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى بمحافظة الشرقية؛ لقيامهم بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أربعة أشخاص (صيدلى – موظف بشركة تغليف مستحضرات طبية – عامل بصيدلية – موظف بشركة صناعات دوائية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة خاصة عقار الترامادول وترويجه على عملائهم متخذين صيدلية بمركز فاقوس مسرحاً لنشاطهم.

تم استهدافهم، وضبطهم بالصيدلية وضبط التالي: 7 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول، كمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت 30 كيلو جراما، كمية من بودرة الإمفيتامين التى تستخدم فى تصنيع العقاقير المخدرة وزنت 100 كيلو جرام، كمية من مادة برمنجنات البوتاسيوم وزنت 29 كيلو جراما، كمية من مادة نيتريك أسيد وزنت 100

تم استهدافهم، وضبطهم بالصيدلية وضبط التالي: 7 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول، كمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت 30 كيلو جراما، كمية من بودرة الإمفيتامين التى تستخدم فى تصنيع العقاقير المخدرة وزنت 100 كيلو جرام، كمية من مادة برمنجنات البوتاسيوم وزنت 29 كيلو جراما، كمية من مادة نيتريك أسيد وزنت 100 كيلو جرام، و45 علبة بيتادين مغشوش.



كما تم ضبط 198 من منتج دوائى مغشوش وغير صالحة للاستهلاك، وكمية من مستلزمات الإنتاج تستخدم فى عملية تصنيع دواء مغشوش إضافة إلى سيارتين ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.



بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدامهم المواد الكيميائية فى عمليات التصنيع، والمبغ المالى من متحصلات الاتجار، واستخدامهم للسيارتين والهواتف فى النقل والترويج، وقدرت قيمة المضبوطات بنحو مليون و300 ألف جنيه.





