مباحث التموين تداهم مصانع الموت في الإسكندرية

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٢ م

مباحث التموين

واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت عن ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بمحرم بك؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 1.5 طن منتج نهائي ومستلزمات إنتاج.

كما تم ضبط مدير مصنع غير مرخص لصناعة المنظفات بالدخيلة؛ لاستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم ضبط 1.5 طن مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع ومجهولة المصدر و3600 عبوة صابون منتج نهائي غير مطابق للمواصفات. وشملت الجهود ضبط 1.2 طن مستلزمات طبية مجهولة المصدر و75 ألفًا و600 قطعة لتصنيع الأسنان بدون ترخيص