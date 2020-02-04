جريمة

مباحث التموين تداهم مصانع الموت في الإسكندرية

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٢ م
مباحث التموين
مباحث التموين
واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت عن ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بمحرم بك؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 1.5 طن منتج نهائي ومستلزمات إنتاج.
كما تم ضبط مدير مصنع غير مرخص لصناعة المنظفات بالدخيلة؛ لاستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم ضبط 1.5 طن مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع ومجهولة المصدر و3600 عبوة صابون منتج نهائي غير مطابق للمواصفات. وشملت الجهود ضبط 1.2 طن مستلزمات طبية مجهولة المصدر و75 ألفًا و600 قطعة لتصنيع الأسنان بدون ترخيص
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حبس 3 أشخاص متهمين بقتل «شهيد الشهامة» بالمحلة

قرر عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس الثلاثة المتهمين بقتل الشاب "عبده الشوحة" 4 أيام علي ذمة التحقيقات. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول بلاغ نقطة شرطة مستشفي المحلة العام يفيد بوفاة الشاب "عبد الشوحة" مصاب بطعنات بالأسلحة البيضاء والسكاكين فى مشاجرة مع الجيران دفاعا عن شقيقة خطيبته.
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مفروم فاسد وبنزين الغلابة.. مباحث التموين في يوم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت عن ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
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استدرجته خالته وقتله زوجها.. ملابسات جريمة شبرا

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية في كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بعد بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مُلقاة بمنطقة بيجام بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص والمعاينة بحضور الأدلة الجنائية أن الجثة لعامل بصيدلية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده.
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كواليس مداهمة مصنع ترامادول في الشرقية

نجحت أجهزة الأمنية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى بمحافظة الشرقية؛ لقيامهم بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أربعة أشخاص (صيدلى – موظف بشركة تغليف مستحضرات طبية – عامل بصيدلية – موظف بشركة صناعات دوائية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة خاصة عقار الترامادول وترويجه على عملائهم متخذين صيدلية بمركز فاقوس مسرحاً لنشاطهم.
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كارثة في الإسكندرية.. ضبط 3 أطنان مكرونة تحوي حشرات

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت عن ضبط 1100 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
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سيارة مسرعة وأخرى معطلة سبب حادث صحراوي الإسكندرية.. وقرار من النيابة

أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة العامرية ثان، بغرب الإسكندرية، قرار بالتصريح بدفن جثامين المتوفيين الثلاثة جراء حادث الكيلو 48 على الطريق الصحراوي «القاهرة – الإسكندرية»، بينهم صحفية بجريدة أخبار العالم، وصحفي آخر مسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، وصاحب معرض سيارات، بشرق الإسكندرية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحداها كانت تستقلها الصحفية الشابة زكية هدايا، بالإضافة إلى سؤال المصابين عن الحادث إذا سمحت حالتهم ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور بعد اجراء المعاينة.
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التفاصيل الكاملة لوفاة صحفيين في حادث صحراوي الإسكندرية

لقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، فيما تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام لبدء اجراءات الدفن ونقل المصابين إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج اللازم. كان اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين ومصابين بسبب الحادث.
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مباحث التموين تضبط 1002 قضية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1002 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بقليوب لحيازته 22416 عبوة (خل طعام- زيت طعام- صلصة طماطم) منتج نهائي مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة –خلافاً للحقيقة- و2 طن خل طعام معبأة داخل تنكان "مستلزمات إنتاج".
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