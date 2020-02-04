جريمة

استدرجته خالته وقتله زوجها.. ملابسات جريمة شبرا

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م
جثة
جثة
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية في كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بعد بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مُلقاة بمنطقة بيجام بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص والمعاينة بحضور الأدلة الجنائية أن الجثة لعامل بصيدلية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده.
بسؤال والده قرر بسابقة علاج ابنه من تعاطى المواد المخدرة، ولم يعلل سبباً لوفاته، وأضاف عدم وجود هاتفه المحمول.أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من خالة المجنى عليه وزوجها وأمكن ضبطهما.أقر المتهمان بارتكابهما الواقعة،
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حبس 3 أشخاص متهمين بقتل «شهيد الشهامة» بالمحلة

قرر عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس الثلاثة المتهمين بقتل الشاب "عبده الشوحة" 4 أيام علي ذمة التحقيقات. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول بلاغ نقطة شرطة مستشفي المحلة العام يفيد بوفاة الشاب "عبد الشوحة" مصاب بطعنات بالأسلحة البيضاء والسكاكين فى مشاجرة مع الجيران دفاعا عن شقيقة خطيبته.
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مفروم فاسد وبنزين الغلابة.. مباحث التموين في يوم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت عن ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
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مباحث التموين تداهم مصانع الموت في الإسكندرية

واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت عن ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بمحرم بك؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 1.5 طن منتج نهائي ومستلزمات إنتاج.
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كواليس مداهمة مصنع ترامادول في الشرقية

نجحت أجهزة الأمنية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى بمحافظة الشرقية؛ لقيامهم بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أربعة أشخاص (صيدلى – موظف بشركة تغليف مستحضرات طبية – عامل بصيدلية – موظف بشركة صناعات دوائية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة خاصة عقار الترامادول وترويجه على عملائهم متخذين صيدلية بمركز فاقوس مسرحاً لنشاطهم.
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علاقة حميمة وزواج عرفي.. سر جثة سيدة على الطريق

جثة على الطريق شكلت لغزا عكف ضباط قطاع الأمن العام على فك طلاسمه تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حتة تكشفت الحقيقة الصادمة تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن العاصمة بقيادة اللواء أشرف الجندي، بعد ورود بلاغا لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة إحدى السيدات، تبين بالفحص والمعاينة أنها لسيدة في العقد الثالث من عمرها، تعمل مدربة قيادة سيارات، مقيمة بدائرة القسم، بطريق "القاهرة - السويس"، ولا توجد بها أي آثار طعنات أو سحجات أو كدمات ظاهرية.
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سر العثور على جثث 5 عمال داخل شقة بأكتوبر

لقي 5 عمال مصرعهم، اليوم الجمعة؛ إثر إصابتهم بإسفكسيا الخنق لدى استشناقهم غاز ثاني أكسيد الكربون في أثناء تواجدهم بشقة سكنية في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الإسكان الاجتماعي بدهشور التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، إذ كشفت التحريات والمعاينة التي أجراها ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن العمال الخمسة عمدوا إلى إشعال النار في كمية من الحطب بغرض التدفئة نظرا لانخفاض درجة الحرارة.
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الدرس خلص.. مدرس يمزق زوجته في الغربية

لم يكان صباح اليوم الأحد كسابقيه لأهالي مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، استيقظ الجميع على جريمة أسرية بطلها مدرس بمدرسة ثانوي صناعي، أعلن نهاية "الدرس" بشكل دموي واضعا نهاية تلك الزيجة التي وصلت محطتها الأخيرة بطريقة مؤسفة بعدما تخلص من زوجته ورفيقة دربه مسددا لجسدها طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال قبل أن تكتشف الشرطة أمره، ويلقي ضباط وحدة مباحث القسم -التابع له جغرافيا- القبض عليه واقتياده مكبل اليدين بـ"كلبش" حديد إلى ديوان القسم للتحقيق.
القبض على متهمين - أرشيفية

الأمن العام يكشف سر سرقة خط أنابيب بني سويف

حيلة شيطانية لجأ إليها عناصر تشكيل عصابي -ضم 6 متهمين- لسرقة خط أنابيب البترول الواصل بين التبين والفيوم، وذلك من الوصلة المارة بقرية "كوم إدريجة" في محافظة بني سويف، إلا أن الأمور تكشفت أمام قيادات وزارة الداخلية، وتحديدًا قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم، وأمكن تحديد وضبط المتهمين الستة بعد بلاغ ورد لمركز الواسطي من مدير إدارة الأمن الإداري بشركة أنابيب البترول، يفيد قيام مجهولين بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط الأنابيب التابعة للشركة بتركيب محبس أعلى الخط وضبط سيارة نصف نقل بداخلها كمية من السولار بمكان الواقعة.
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