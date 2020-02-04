استدرجته خالته وقتله زوجها.. ملابسات جريمة شبرا

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م

جثة

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية في كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بعد بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مُلقاة بمنطقة بيجام بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص والمعاينة بحضور الأدلة الجنائية أن الجثة لعامل بصيدلية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده.

بسؤال والده قرر بسابقة علاج ابنه من تعاطى المواد المخدرة، ولم يعلل سبباً لوفاته، وأضاف عدم وجود هاتفه المحمول.أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من خالة المجنى عليه وزوجها وأمكن ضبطهما.أقر المتهمان بارتكابهما الواقعة،



بسؤال والده قرر بسابقة علاج ابنه من تعاطى المواد المخدرة، ولم يعلل سبباً لوفاته، وأضاف عدم وجود هاتفه المحمول.



أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من خالة المجنى عليه وزوجها وأمكن ضبطهما.



أقر المتهمان بارتكابهما الواقعة، وقررا سابقة محاولة المجنى عليه تهديد المتهمه الأولى أكثر من مرة وأبنائها، ولدى علم المتهم الثانى طلب من زوجته استدراجه لمسكنهما وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب "قهوة" له دست به أقراص منومة، وعقب غيابه عن الوعى كتم أنفاسه فأودى بحياته واستولى على هاتفه المحمول، وتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور.



