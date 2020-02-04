مفروم فاسد وبنزين الغلابة.. مباحث التموين في يوم

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م

لحوم فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت عن ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

في الظاهر، ألقت القوات القبض على مدير مخزن تابع لمطعم وجبات جاهزة بدون ترخيص؛ لحيازته 600 كيلو جرام مفروم لحوم معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وضبط مدير مصنع للطباعة والدعاية والإعلان بدون ترخيص بالمرج؛ لحيازته 7700 فرخ كرتون فارغ منتج نهائى مقلدة ومغشوشة، و13,500 طن رول بلاستيك مُعد للطباعة،

في الظاهر، ألقت القوات القبض على مدير مخزن تابع لمطعم وجبات جاهزة بدون ترخيص؛ لحيازته 600 كيلو جرام مفروم لحوم معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وضبط مدير مصنع للطباعة والدعاية والإعلان بدون ترخيص بالمرج؛ لحيازته 7700 فرخ كرتون فارغ منتج نهائى مقلدة ومغشوشة، و13,500 طن رول بلاستيك مُعد للطباعة، كما أمكن ضبط مالك مصنع لإنتاج الأدوات المنزلية بحوزته 730600 قطعة أدوات منزلية بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



وشملت الجهود ضبط المدير المسئول عن محطة وقود في البساتين؛ لتجميعه 20 ألف لتر "بنزين 80" دون التعاقد مع الجهات المختصة، وذلك بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء، حيث قدرت الكمية المضبوطة بـ130 ألف جنيه.





























