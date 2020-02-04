ميدو: لا توجد مباراة سبقها بلبلة فاز بها الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٣ م

أحمد حسام ميدو

يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فوز فريق الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيُعد إنجازًا كبيرًا. وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا توجد أي مباراة تم إحداث بلبلة حولها وفاز بها الزمالك!! أتمنى أن يحدث العكس في مباراة الترجي الذين سيكونون أكثر هدوءًا من الزمالك في الدوحة.. الترجي فريق عريق ومميز جدًّا، ولكن 10 أيام من الهدوء حول الزمالك كافية لعودة الفريق لتركيزه، إن شاء الله الزمالك يكسب".

وواصل المدير الفني السابق للزمالك، قائلا: "فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيعد إنجازًا كبيرًا لهذا الجيل، وسيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره في دوري الأبطال.. الهدوء حول الفريق عنصر مهم جدًّا في الفترة المقبلة أتمنى أن يكون مؤتمر اليوم هو آخر حديث من أي شخص حول