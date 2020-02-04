رياضة

ميدو: لا توجد مباراة سبقها بلبلة فاز بها الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٣ م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فوز فريق الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيُعد إنجازًا كبيرًا. وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا توجد أي مباراة تم إحداث بلبلة حولها وفاز بها الزمالك!! أتمنى أن يحدث العكس في مباراة الترجي الذين سيكونون أكثر هدوءًا من الزمالك في الدوحة.. الترجي فريق عريق ومميز جدًّا، ولكن 10 أيام من الهدوء حول الزمالك كافية لعودة الفريق لتركيزه، إن شاء الله الزمالك يكسب".
وواصل المدير الفني السابق للزمالك، قائلا: "فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيعد إنجازًا كبيرًا لهذا الجيل، وسيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره في دوري الأبطال.. الهدوء حول الفريق عنصر مهم جدًّا في الفترة المقبلة أتمنى أن يكون مؤتمر اليوم هو آخر حديث من أي شخص حول
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اقتحام - مبارة - الاهلى-الهلال (1)

الهلال السوداني عن عقوبات الـ«كاف»: غير مبررة

وصف خالد الزومة مدير الكرة بنادي الهلال السوداني، العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد أحداث مباراته أمام الأهلي، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، بغير المبررة. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إلى إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.
الاهلي-والهلال-السوداني (3)

الكاف يعلن قرارات مباراة الأهلي والهلال

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اعتماد نتيجة مباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.
باتريس كارتيرون

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ـ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، مضن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة، استبعاد المهاجم مصطفى محمد "البلدوزر" للإيقاف، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، والتونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد السلام وأحمد عيد ومحمد صبحي ومحمود عبد الرحيم "جنش" لأسباب فنية.
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

الزمالك يؤجل مؤتمر "السوبر الإفريقي" للثلاثاء

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا له غدًا الإثنين ليقام يوم الثلاثاء المقبل في الحادية عشرة صباحًا بمقر النادي. وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا في العاشرة صباح الثلاثاء، وذلك نظرًا لوجود أحمد جلال نائب رئيس النادي مع بعثة الفريق في أنجولا على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس. وكان مرتضى منصور قد قرر عقد مؤتمر صحفي ليتحدث من خلاله عن الموقف النهائي للفريق من خوض السوبر الإفريقي من عدمه.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الجنايني يكشف كواليس تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أن هناك ظروف قهرية أدت لتأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية: "اللوائح والقوانين سوف يتم تطبيقها على الجميع، قوي أو ضعيف، هذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن يتسبب في حزن أي شخص، ومنذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطى الأفريقي بصعوبة في الدوري التونسي

حقق فريق الترجي، الفوز على نظيره، الإفريقي، بهدفين لهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري التونسي، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي برادس، ليرفع الترجي رصيده إلى 31 نقطة منفردا بصدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المنستيري، في المقابل تجمد رصيد الأفريقي عند 23 نقطة في المركز الخامس وفي الدقيقة 25، شن فريق الترجي، هجمة منظمة سريعة، انتهت بركلة جزاء بعد عرقلة بلال بن ساحة من جانب آدم الطاوس، الذي حصل على البطاقة الحمراء، ونفذها طه ياسين الخنيسي، بنجاح على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم لفريقه.
الأهلى -واف -سي -مصر (6)

الجبلاية تؤجل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة. جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. وأيضًا انطلاقًا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله، ودعمًا للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات.
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