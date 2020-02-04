الكاف يعلن قرارات مباراة الأهلي والهلال

تحرير:علي الزيني ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٨ م

الأهلي والهلال

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اعتماد نتيجة مباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.

ووفقًا لتقرير حكم المباراة رضوان جيد، اتخذ الكاف 4 قرارات هي: 1- اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1. 2- حرمان الهلال من جماهيره 4 مباريات. 3- تغريم الهلال 100 ألف دولار مع وقف التنفيذ لنصف الغرامة (50 ألف دولار) حال لم تتكرر أحداث ملعب الجوهرة الزرقاء مرة أخرى خلال عام. 4- حرمان حسن محمد