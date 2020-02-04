مبيعات الأجانب تدفع البورصة لخسارة 2.4 مليار جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م

البورصة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على أداء متباين، وفقد رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.655 مليار جنيه، مضغوطة بعمليات بيع من المتعاملين الأجانب. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 13915 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.14 % ليغلق عند مستوى 1264 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1380 نقطة.