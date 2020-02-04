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مبيعات الأجانب تدفع البورصة لخسارة 2.4 مليار جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م
البورصة
البورصة
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على أداء متباين، وفقد رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.655 مليار جنيه، مضغوطة بعمليات بيع من المتعاملين الأجانب. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 13915 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.14 % ليغلق عند مستوى 1264 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1380 نقطة.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 130 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 18 ألف عملية لعدد 174 شركة، وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة .
غزل ونسيج (2)

1.363 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات خلال 2019

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، تراجع صادرات مصر لتبلغ 1.363 مليار دولار خلال 2019 مقابل 1.445 مليار دولار خلال 2018 بانخفاض 6%، لتستحوذ على 5.3% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال ذلك العام.
خالد بشارة - أوراسكوم للتنمية

أوراسكوم تعين عضوين منتدبين مؤقتين خلفًا لخالد بشارة

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر تعيين عضوين منتدبين تنفيذيين بشكل مؤقت خلفًا لخالد بشارة، والذي توفي أثر حادث سير يوم الجمعة الماضية. وقال بيان للشركة اليوم، الثلاثاء، أرسل للبورصة إن مجلس إدارة الشركة انعقد اليوم وقرر تعيين عبد الحميد أبو يوسف، عضوًا منتدبًا تنفيذيًّا مؤقتًا للشركة. ويشغل أبو يوسف في الوقت الحالي منصب عضو في الإدارة التنفيذية لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية. وكان خالد بشارة يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أوراسكوم للتنمية.
الذهب (2)

تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس. وسجل جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 691 جنيها مقابل 695 جنيها أمس. وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 592 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 789 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5528 جنيها. وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاض بنحو 7.2 دولارات بنسبة 0.46% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1,569 دولارا للأوقية في الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.
وزارة-المالية

بنك الاستثمار الأوربي: مصر نجحت في تجربتها الوطنية للاصلاح الاقتصادي

أكدت فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، أن الحكومة المصرية نجحت في تجربتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وقد انعكس على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها بالغ الأثر في تحسين جودة حياة المواطن. وتعهدت فلافيا مدير عمليات التمويل لدول الجوار بتقديم كل سبل الدعم للجانب المصري، بما يعزز علاقات الشراكة التنموية خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم والطاقة والحماية الاجتماعية.
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