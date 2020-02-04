حزن وحب.. تويتر يتحول لـ«دفتر عزاء» بعد وفاة نادية
تحرير:محمد أبو زيد٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٢ م
نادية لطفي
بعد صراعٍ طويل مع المرض رحلتْ عن عالمنا الفنانة الكبيرة القديرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عامًا، وسيطرت حالة من الحزن على جمهورها ومحبِّيها، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعيِّ إلى دفتر عزاء، كما حرص عدد من الفنانين على نعي الفنانة الجميلة وتوديعها بكلمات مؤثرة.
يسرا كتبت على صفحتها عَبْرِ إنستجرام: "فقدنا قامةً عظيمةً عزيزةً جدًّا على قلبي، قامةً من قاماتِ زمنِ السينما العربيةِ الجميلِ، ومِن أقربِ الناسِ لي".
وأضافت يسرا في كلماتها المؤثرة "تركت بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك، حبيبتي الفنانة القديرة نادية لطفي لكِ كتير وخالص الدعاء من كل قلبي وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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فقدنا قامة عظيمة عزيزة جدا على قلبي قامة من قامات زمن السينما العربية الجميل ومن أقرب الناس
وأضافت يسرا في كلماتها المؤثرة "تركت بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك، حبيبتي الفنانة القديرة نادية لطفي لكِ كتير وخالص الدعاء من كل قلبي وإنا لله وإنا إليه راجعون".
إلهام شاهين، نشرت صورة تجمعها بالفنانة نادية لطفي على صفحتها عبر إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "حبيبتى الغالية في ذمة الله، سأفتقد حنانك واحتواءك لى وسؤالك عنى يا أغلى الناس وأجمل قلب وأعظم فنانة، لن يأتى الزمن بمثلك فنيا وإنسانيا، علمتِنا وأسعدتِنا وأثرت فينا، أفتخر بأنى تلميذتك وأكبر لحظات سعادة في حياتى كانت في قربى منك، وداعا يا غالية، لن ننساكِ أبدا وستظلين حاضرة معنا بفنك الجميل الذى يسعدنا، وإن شاء الله مثواك الجنة، والله يصبر كل محبيها".
بكلمات مؤثرة كتب الفنان نبيل الحلفاوي على صفحته بموقع "تويتر" ناعيا نادية لطفي: "نادية لطفي تاريخ متفرد فنيا ووطنيا وإنسانيا. فنانة حقيقية ذات جمال متميز وحضور خاص.. شكلت علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية. رحمك الله بقدر عطائك الإنساني وبقدر ما كنت تتمتعين به من صدق ووضوح وصفاء نفس وطيبة قلب".