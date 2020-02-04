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حزن وحب.. تويتر يتحول لـ«دفتر عزاء» بعد وفاة نادية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٢ م
نادية لطفي
نادية لطفي
بعد صراعٍ طويل مع المرض رحلتْ عن عالمنا الفنانة الكبيرة القديرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عامًا، وسيطرت حالة من الحزن على جمهورها ومحبِّيها، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعيِّ إلى دفتر عزاء، كما حرص عدد من الفنانين على نعي الفنانة الجميلة وتوديعها بكلمات مؤثرة. يسرا كتبت على صفحتها عَبْرِ إنستجرام: "فقدنا قامةً عظيمةً عزيزةً جدًّا على قلبي، قامةً من قاماتِ زمنِ السينما العربيةِ الجميلِ، ومِن أقربِ الناسِ لي".
وأضافت يسرا في كلماتها المؤثرة "تركت بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك، حبيبتي الفنانة القديرة نادية لطفي لكِ كتير وخالص الدعاء من كل قلبي وإنا لله وإنا إليه راجعون". View this post on Instagram فقدنا قامة عظيمة عزيزة جدا على قلبي قامة من قامات زمن السينما العربية الجميل ومن أقرب الناس
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نادية لطفي.. تحدت إسرائيل وغنى لها حليم «الحلوة»

تربعت الفنانة نادية لطفي على عرش السينما المصرية، ووقفت أمام عمالقة السينما ونجومها من الصف الأول من أبناء جيلها منهم كمال الشناوي وشكري سرحان وحسن يوسف وعماد حمدي وغيرهم، ومن المطربين محرم فؤاد، وغنى لها عبد الحليم حافظ "الحلوة الحلوة الحلوة.. برموشها السودة الحلوة"، في فيلم "الخطايا"، وقدمت مع "حليم" فيلم "أبي فوق الشجرة"، وبعد صراع مع المرض رحلت "نادية لطفي" عن عالمنا وتركت خلفها إرثا فنيًّا كبيرًا، وأثرت مكتبة السينما بالعديد من الأفلام، وبعيدا عن الفن كانت نادية لطفي تمتلك حسا وطنيا كبيرا منذ صغرها.
مهرجان- اسوان

الاتحاد الأوروبي يمنح جائزة لأفضل فيلم يعالج قضايا المرأة

اختار الاتحاد الأوروبي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ليمنح من خلاله جائزة لأفضل فيلم من دول الاتحاد، ودول البحر المتوسط، يعالج قضايا المرأة ومشاركتها في المجتمع. ويتنافس على الجائزة الأفلام الأورومتوسطية المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وعددها 7 أفلام، إضافة إلى 3 أفلام مشاركة في مسابقة الفيلم المصري، وتشكلت لجنة تحكيم لاختيار الفيلم الفائز برئاسة المنتجة التونسية درة بوشوشة، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد .
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وداعا «بولا».. وفاة الفنانة نادية لطفي

توفيت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفنانة قد تدهورت في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى، ودخلت العناية المركزة في مستشفى المعادي. واحتفلت نادية لطفي بعيد ميلادها، يوم 3 يناير الماضي، والذى يصادف يوم ميلاد الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على زيارتها فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة.
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نادية-لطفي (3)

وداعا «بولا».. وفاة الفنانة نادية لطفي

توفيت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفنانة قد تدهورت في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى، ودخلت العناية المركزة في مستشفى المعادي. واحتفلت نادية لطفي بعيد ميلادها، يوم 3 يناير الماضي، والذى يصادف يوم ميلاد الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على زيارتها فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة.
محمد هنيدى

بسبب كورونا.. هنيدي بـ"الكمامة" في فول الصين العظيم

نشر الفنان محمد هنيدي صورة على حسابه الشخصي عبر تويتر من فيلمه "فول الصين العظيم"، وهو يجلس بجوار صديقته الصينية "لي"، داخل التاكسي، ولكنه وضع "كمامة" على وجهه، وكأنه يحمي نفسه من مرض كورونا، وذلك على سبيل المزاح. "هنيدي" اعتاد أن يشارك جمهوره أي "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انهالت التعليقات الساخرة من متابعيه على الصورة. واحتفل "هنيدي" أمس بعيد ميلاد الـ 54، ونشر تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، وكتب قائلا: "شكرا لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي.. بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس إنه عجز".
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رسالة محمد إمام للشعب الأردني بعد تصدر «لص بغداد» الإيرادات

وجه الفنان محمد إمام، رسالة شكر للشعب الأردني، خلال تواجده بالأردن لحضور العرض الخاص لفيلمه "لص بغداد"، إذ نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام "، علق عليها، قائلا: "إيه حلاوة الشعب الأردني ده.. من أجمل البلاد اللي زرتها.. شكرا على كل الحب ده.. وتحية خاصة للمنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر وولاده إبراهيم وناصر على كل اللي عملوه معانا من ساعة ما سافرنا، خلوها رحلة عمري ما هنساها، هجيلكم تاني إن شاء الله‏".
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تدهور حالة نادية لطفي.. ومديرة أعمالها: «ادعوا لها»

طالبت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي، جمهور الفنانة القديرة بالدعاء لها، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية، قائلة: «ادعوا لها». ودخلت مديرة أعمالها في نوبة بكاء شديدة، خلال حديثها، موضحة أن الأخيرة فقدت الوعي قبل ساعات، وحالتها الصحية باتت في وضع صعب جدًا وحرج. وشهدت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، تدهورا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع.
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