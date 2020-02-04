حزن وحب.. تويتر يتحول لـ«دفتر عزاء» بعد وفاة نادية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٢ م

نادية لطفي

بعد صراعٍ طويل مع المرض رحلتْ عن عالمنا الفنانة الكبيرة القديرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عامًا، وسيطرت حالة من الحزن على جمهورها ومحبِّيها، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعيِّ إلى دفتر عزاء، كما حرص عدد من الفنانين على نعي الفنانة الجميلة وتوديعها بكلمات مؤثرة. يسرا كتبت على صفحتها عَبْرِ إنستجرام: "فقدنا قامةً عظيمةً عزيزةً جدًّا على قلبي، قامةً من قاماتِ زمنِ السينما العربيةِ الجميلِ، ومِن أقربِ الناسِ لي".

وأضافت يسرا في كلماتها المؤثرة "تركت بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك، حبيبتي الفنانة القديرة نادية لطفي لكِ كتير وخالص الدعاء من كل قلبي وإنا لله وإنا إليه راجعون". View this post on Instagram فقدنا قامة عظيمة عزيزة جدا على قلبي قامة من قامات زمن السينما العربية الجميل ومن أقرب الناس