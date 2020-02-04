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رئيس حزب القوات اللبنانية: غياب الثقة أساس الأزمة في البلاد

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن أساس الأزمة التي يشهدها لبنان مرجعها غياب الثقة؛ سواء على المستوى الداخلي أو على الصعيدين العربي والدولي، وأن هذا الانعدام في الثقة مرده أن البلاد "لا تزال ترزح تحت قبضة الأكثرية الحاكمة التي أوصلت الأوضاع إلى التدهور الراهن وتقف اليوم مستظلة وراء هذه الحكومة". وشُكلت الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، بدعم قوي من جانب تحالف قوى الثامن من آذار السياسي الذي يتزعمه حزب الله، في حين غابت عنها أية وجوه تمثل فريق قوى 14 آذار الذي يضمن تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.
وأشار جعجع في تصريح اليوم إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، طويلة وعميقة وتتطلب الصمود والتأقلم قدر الإمكان مع الأوضاع الراهنة مهما بلغت من صعوبة، لافتا في نفس الوقت إلى وجود القدرة على الخروج من هذه الأزمة عبر تضافر جهود جميع اللبنانيين.وأضاف: "هناك العديد من الدول العربية
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الرئيس-اليمنى-عبد ربه-منصور-هادى (3)

الرئيس اليمنى يثمن موقف مصر المساند للأمن القومي العربي

ثمن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، موقف مصر المُساند للأمن القومي العربي في كافة القضايا، والحرص على مؤازرة اليمن في أزمته الحالية. جاء ذلك خلال تقديم السفير أحمد فاروق، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيرًا لمصر غير مُقيم لدى الجمهورية اليمنية إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي. ونقل السفير أحمد فاروق، خلال اللقاء، تحيات السيد رئيس الجمهورية للرئيس اليمني، مؤكدًا على وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق في الظروف الدقيقة التي يمر بها حاليًا، بما يحفظ استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
محمد-اشتية

رئيس وزراء فلسطين: لن يتم قبول احتكار أمريكا لعملية السلام

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، "إنه لن يتم القبول باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأمريكية لعملية السلام والمفاوضات". وطالب أشتية خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالسفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي - بوجود رعاية دولية ومؤتمر سلام دولي يشمل أمريكا في أي مفاوضات مستقبلية، واستئناف عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.
البرهان ونتنياهو

لقاء تاريخي بين نتنياهو والبرهان والعقوبات كلمة السر

أثار اللقاء المفاجئ الذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس الإثنين في أوغندا، الكثير من الجدل داخل السودان وخارجها. كشف عن هذا اللقاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، وأعلن المكتب أن نتنياهو ناقش "تطبيع" العلاقات خلال لقائه سياسيين سودانيين كباراً في أوغندا، وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الاحتلال، التقى نتنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين.
مجلس السيادة بالسودان

اجتماع طارئ لحكومة السودان ردا على لقاء نتنياهو

تعقد الحكومة السودانية، اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، وذلك حسبما أفادت الوكالات الإخبارية في نبأ عاجل لها. والتقى البرهان ونتنياهو، أمس الإثنين، لمدة ساعتين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي اللقاء قبل عقده بأسبوع. وكان نتنياهو قد قال قبل توجهه للقاء البرهان في أوغندا، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل.
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المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

الأمن اللبناني: إصابة 142 شرطيا خلال أحداث شغب بيروت

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني (الشرطة اللبنانية) أن الحصيلة النهائية لأعمال الشغب والتعديات التي تعرض لها عناصر الجهاز خلال المواجهات التي وقعت أمس فى العاصمة بيروت، بلغت 142 عنصرا من قوى الأمن الداخلي، من بينهم 7 ضباط و 3 مصابين في حالة حرجة جراء تعرضهم لكسور في الجمجمة، جاء ذلك في بيان رسمي أصدره جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم. من جانبه أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أهمية التنسيق بين القوات المسلحة والقوى الأمنية في سبيل حفظ أمن واستقرار لبنان، ومنع أية اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
مجلس-النواب (1)

«عربية النواب»: تدخل تركيا في ليبيا سيؤدي لإشعال الفتنة

حذر رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد رسلان اليوم الأحد من أن التدخل التركي في الشأن الليبي سيؤدي لإشعال الفتنة بالمنطقة، قائلا: "إن الجميع يعرف ا?ن الهدف الأصلي من هذه التحركات هي الأطماع التركية في غاز المتوسط". وأضاف رسلان في كلمة له أمام الجلسة العامة بحضور رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح اليومالأحد، "أن ليبيا دولة جوار وذات عمق استراتيجي بالنسبة للأمن القومي المصري والعربي"، معربا عن استنكار لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لخطوة البرلمان التركي وانتهاكه للقوانين الدولية..ومؤكدا دعم مصر للجيش الليبي ومساندته في مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة التي تحاول نشر الفوضى في ليبيا والمنطقة العربية كلها.
دولارات

الدولار ينخفض لأقل من 16 جنيه لأول مرة في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار لأول مرة في البنوك لأقل من 16 جنيه مسجلا نحو 15.99 جنيه للبيع، و15.89 جنيه للشراء في البنك العربي الإفريقي، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.01 جنيه للبيع، و15.91 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك الأسكندرية بواقع 4 قروش أيضا مسجلا نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.
على عبد العال (4)

‎عبد العال: لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية التي تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائما التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات. وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان بحضور رئيس مجلس النواب الليبي: "لست في حاجة إلى التأكيد على أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين".
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