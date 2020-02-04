رئيس حزب القوات اللبنانية: غياب الثقة أساس الأزمة في البلاد

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م

احتجاجات لبنان

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن أساس الأزمة التي يشهدها لبنان مرجعها غياب الثقة؛ سواء على المستوى الداخلي أو على الصعيدين العربي والدولي، وأن هذا الانعدام في الثقة مرده أن البلاد "لا تزال ترزح تحت قبضة الأكثرية الحاكمة التي أوصلت الأوضاع إلى التدهور الراهن وتقف اليوم مستظلة وراء هذه الحكومة". وشُكلت الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، بدعم قوي من جانب تحالف قوى الثامن من آذار السياسي الذي يتزعمه حزب الله، في حين غابت عنها أية وجوه تمثل فريق قوى 14 آذار الذي يضمن تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.

وأشار جعجع في تصريح اليوم إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، طويلة وعميقة وتتطلب الصمود والتأقلم قدر الإمكان مع الأوضاع الراهنة مهما بلغت من صعوبة، لافتا في نفس الوقت إلى وجود القدرة على الخروج من هذه الأزمة عبر تضافر جهود جميع اللبنانيين.وأضاف: "هناك العديد من الدول العربية