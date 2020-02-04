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الفنان صلاح عناني: مصر تعيش لحظة تاريخية «فارقة»

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٣ م
صلاح عناني
صلاح عناني
أكد الفنان التشكيلي صلاح عناني،أن مصر تعيش الآن لحظة تاريخية لن تتكرر، تتمثل في الحضور المصري القوي في غياب وجود إمبراطورية تحكم العالم، وأنه من هذا المنطلق تنبهت الدولة المصرية للاهتمام بالتوجه نحو القارة الأفريقية باعتبارها تمثل عمقا استراتيجيا كبيرا بالنسبة لمصر،وهو ما ظهر بقوة في دعمها لأمن واستقرار ليبيا في مواجهة مخاطر الجماعات المتطرفة. وقال عناني خلال فعاليات الندوة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان: "اللوحة التشكيلية ومخاطبة الجماهير"، بمشاركة الدكتور محمد حمدي، أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، إن الحضارة المصرية تمتد إلى أكثر من 45 ألف عام وليس 7 آلاف عام كما يزعم الغرب، في محاولة منهم لطمس الهوية الثقافية المصرية.
وأشار إلى أن الاستعمار "الثقافي يعد أخطر التهديدات التي تواجه مصر باعتبار أن الهوية الثقافية المصرية أهم ما يميز الحالة المصرية، لذلك تسعى دول الاستعمار بقوة لطمس هذه الهوية لتشكيك المصريين في قدراتهم".ونوه إلى أن مصر - على المستوى الجغرافي - تتمتع بموقع شديد الأهمية في العالم، ساهم في تعريف البشرية
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عبد الرحيم كمال يهاجم «زلزال» محمد رمضان ويدافع عن «خيال مآتة»

أعرب السيناريست عبد الرحيم كمال، عن رفضه فكرة تصنيف الكاتب أو السيناريست بين التراجيدي والكوميدي، مؤكدا أن الكاتب الحقيقي يستطيع التنويع في مؤلفاته بين كل تلك الألوان، لافتا إلى أنه يتحمل مسئولية فيلم "خيال مآتة"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي، معربا عن رضاه عن مستوى العمل، على الرغم من عدم تحقيقه الإيرادات المتوقعة من نجم بحجم حلمي، وأضاف خلال ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، أنه أعاد كتابة الفيلم لأكثر من 7 مرات، ليظهر في الصورة النهائية كما شاهدها الجمهور، وأن هناك كثير من المشاهدين أعجبوا بالشخصية المختلفة التي لعبها حلمي، حتى وإن كانت مساحة الكوميديا ليست بالكبيرة.
الكاتب- محمد- حسن -خليفة (1)

«روحي مقبرة».. محمد حسن خليفة تنبأ بوفاته في معرض الكتاب

نعت وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية، بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة، وتبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية، وعلى الفور تم نقله على أثرها إلى المستشفى.
معرض-الاسكندرية-للكتاب (7)

كانت عذراء.. كاتب يطرح قضايا الصعيد في مجموعة قصصية

يشارك الكاتب الصحفي محمود زيدان فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بمجموعته القصصية الجديدة "كانت عذراء" الصادرة عن دار النخبة للنشر والتوزيع. وتجسد قصص محمود زيدان سردا جنوبيا يجرى على لسان الكاتب فى محاكاة تمزج بين الواقع والفنتازيا التى تستمد صورها من المخزون الإبداعى الصعيدى التى تجرى كما النيل إلى الشمال بخلطة تحمل العادات والتقاليد الصعيدية بأسلوب حداثي لا يغفل المدرسة الكلاسيكية فى السرد. ويحمل عنوان المجموعة كانت عذراء دلالة الرمز الذى ينطوى على قراءة ميتافيزيقية للحياة الجنوبية وما طرأ عليها من تغيرات إبان العقود الثلاثة الأخيرة فى ملحمة يبرز فيها مثلث المرأة والوطن "القرية" والذات التى تتمحور حولها قصص المجموعة الخمسة عشر.
رانية- خلاف (6)

«المرأة ذات الوزن المرح».. ديوان جديد للشاعرة رانية خلاف بمعرض الكتاب

صدر هذا الأسبوع عن دار أزمنة بعمان الأردن ديوان المرأة ذات الوزن المرح للشاعرة رانية خلاف. كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019 وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. يعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015. المرأة ذات الوزن المرح تحتفي ليس فقط بالإيروتيك ولكن أيضا بالفن التشكيلي حيث كتبت عددا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، وتشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.
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