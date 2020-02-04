الفنان صلاح عناني: مصر تعيش لحظة تاريخية «فارقة»

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٣ م

صلاح عناني

أكد الفنان التشكيلي صلاح عناني،أن مصر تعيش الآن لحظة تاريخية لن تتكرر، تتمثل في الحضور المصري القوي في غياب وجود إمبراطورية تحكم العالم، وأنه من هذا المنطلق تنبهت الدولة المصرية للاهتمام بالتوجه نحو القارة الأفريقية باعتبارها تمثل عمقا استراتيجيا كبيرا بالنسبة لمصر،وهو ما ظهر بقوة في دعمها لأمن واستقرار ليبيا في مواجهة مخاطر الجماعات المتطرفة. وقال عناني خلال فعاليات الندوة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان: "اللوحة التشكيلية ومخاطبة الجماهير"، بمشاركة الدكتور محمد حمدي، أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، إن الحضارة المصرية تمتد إلى أكثر من 45 ألف عام وليس 7 آلاف عام كما يزعم الغرب، في محاولة منهم لطمس الهوية الثقافية المصرية.

وأشار إلى أن الاستعمار "الثقافي يعد أخطر التهديدات التي تواجه مصر باعتبار أن الهوية الثقافية المصرية أهم ما يميز الحالة المصرية، لذلك تسعى دول الاستعمار بقوة لطمس هذه الهوية لتشكيك المصريين في قدراتهم".ونوه إلى أن مصر - على المستوى الجغرافي - تتمتع بموقع شديد الأهمية في العالم، ساهم في تعريف البشرية