عضو بالبرلمان الكندي يشيد بإنجازات الرئيس السيسي

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٨ م

السيسي

أشاد عضو برلمان مقاطعة "أونتاريو" الكندية، ونائب وزير السياحة بالمقاطعة، شريف سبعاوي بالإنجازات التي حققتها مصر خلال ى السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في البلاد. وأضاف البرلماني الكندي من أصول مصرية، اليوم الثلاثاء، أنه زار مصر في شهر يوليو الماضي بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما أمضها في كندا ، حيث التقى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وأعرب عن سعادته للإنجازات التي تحققت على الأرض، لافتا إلى نجاح الحكومة المصرية في التغلب على الصعاب، وتخطي المرحلة الصعبة بعد ثورتين، وخاصة عودة الأمن للبلاد، وإقامة العديد من المشروعات العملاقة، وتحديدا مشروع قناة السويس الجديدة، الذي احتفل به المصريون في مدينة "مسيساجا" الكندية.وفيما يتعلق بالترتيبات