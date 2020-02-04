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راوية راشد: ماسبيرو مش هيرجع تاني.. إحنا في عصر السوشيال ميديا

راوية راشد: «رسالة معرض الكتاب» كانت علامة فارقة فى حياتى، لكن الأهم منها كان حوارى مع الروائى نجيب محفوظ.. «خلف الأسوار» كان له هدف مهم، أى برنامج تلفزيونى أو تحقيق صحفى بلا هدف ليس له قيمة.
تحرير:محمد فتحي ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م
الإعلامية راوية راشد
الإعلامية راوية راشد
حول تليفزيون صغير الحجم، كانت الأسرة المصرية تلتف -فى شغف كبير وانتباه لا ينقطع- تنتظر قصة مثيرة تنكشف تفاصيلها عبر الشاشة، لتطل عليهم الإعلامية المتميزة راوية راشد، التى خلقت قالبا خاصًّا لم يستطع أى مذيع آخر أن يتفوق عليه أو ينافسها فيه حتى يومنا هذا، صحفية وإعلامية من طراز رفيع، قدمت 25 برنامجًا تليفزيونيًّا تنوعت بين الثقافة والفن، ترجم أحدها لأكثر من 13 دولة، قاصة وروائية محترفة، صدر لها «ملكة فى المنفى» عن الملكة نازلى، وتم تحويله لمسلسل من بطولة الفنانة نادية الجندى، وكتبت «سنوات الحب والدموع» عن الفنان الراحل يوسف وهبى.. فى رحلتها مواقف كثيرة وحكايات، ولديها رؤية واقعية لحال الإعلام ومحاولات التطوير الأخيرة.
تقاضيت 200 جنيه راتبًا.. ولم أرَ ملايين لميس الحديدي ريهام سعيد لم تقلدنى.. وبرنامجها لم يكن له هدف انتظرت نجيب محفوظ أمام بيته بعد الفجر.. وأجريت معه أول حوار لايف التليفزيون الأمريكى شبيه بالمصرى فى الممنوعات.. لكنه يعرض العنف والجنس هدف «خلف الأسوار» تحذير المواطنين من حيل المجرمين قدمت
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يوجه بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقاً من موقع مصر الاستراتيجي، وذلك من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وحوكمة الإجراءات، وترشيد الإنفاق، كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عنبه وزير الطيران المدني.
طقس

أتربة ورمال ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
انقطاع-مياه

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، قطع المياه غدًا الأربعاء، عن عدة مناطق بالمنطقة الشرقية لمدة 12 ساعة؛ لتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كباري مصر الجديدة. وأضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تقرر قطع المياه عن مناطق "عين شمس الشرقية - عرب الجسر - شارع عزيز المصري ومتفرعاته - عزبة النخل الشرقية – الهايكستب"، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح غد وحتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

أول تصريح لشيخ الأزهر بعد معركة رئيس جامعة القاهرة

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، تحية تقدير وإكبار إلى كل محبى السلام فى العالم والى كل متطلع لعالم يسوده الخير والتسامح، وتظله المودة والسلام والتضامن مع الفقراء والضعفاء والمهجرين من ديارهم وأوطانهم خوفا ورعبا من وباء العنف والإرهاب حتى ينعموا بالأمان والاستقرار.
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وزارة-الداخلية

غدا.. بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق

أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة اعتبارا من يوم الغد الموافق 25 يناير الجاري، وتتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلا عن بعض الوثائق الأخرى، إذ تم تركيب الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وسيتم تعمميها. وأوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الماكينات مربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية، لافتا إلى أن المواطن يطلب خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة.
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