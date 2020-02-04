محافظ الشرقية: 821 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف بديرب نجم

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أنه يجري تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي بمركز ومدينة ديرب نجم، بتكلفة 821 مليون جنيه؛ حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمه 16 قرية بمركز ديرب نجم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة

وأوضح محافظ الشرقية في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمه 16 قرية بمركز ديرب نجم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.