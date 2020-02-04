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محافظ الشرقية: 821 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف بديرب نجم

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أنه يجري تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي بمركز ومدينة ديرب نجم، بتكلفة 821 مليون جنيه؛ حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وأوضح محافظ الشرقية في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمه 16 قرية بمركز ديرب نجم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة
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السيسي يوجه بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقاً من موقع مصر الاستراتيجي، وذلك من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وحوكمة الإجراءات، وترشيد الإنفاق، كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عنبه وزير الطيران المدني.
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أتربة ورمال ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
انقطاع-مياه

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، قطع المياه غدًا الأربعاء، عن عدة مناطق بالمنطقة الشرقية لمدة 12 ساعة؛ لتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كباري مصر الجديدة. وأضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تقرر قطع المياه عن مناطق "عين شمس الشرقية - عرب الجسر - شارع عزيز المصري ومتفرعاته - عزبة النخل الشرقية – الهايكستب"، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح غد وحتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم.
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وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، تحية تقدير وإكبار إلى كل محبى السلام فى العالم والى كل متطلع لعالم يسوده الخير والتسامح، وتظله المودة والسلام والتضامن مع الفقراء والضعفاء والمهجرين من ديارهم وأوطانهم خوفا ورعبا من وباء العنف والإرهاب حتى ينعموا بالأمان والاستقرار.
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انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع المياه 12 ساعة عن 5 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة،، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية، منطقة عرب الجسر، شارع عزيز المصرى ومتفرعاتة، منطقة عزبة النخل الشرقية، منطقة الهايكستب)، نظرا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كبارى مصر الجديدة، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
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