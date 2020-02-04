حبس 3 أشخاص متهمين بقتل «شهيد الشهامة» بالمحلة

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٥ م

حبس

قرر عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس الثلاثة المتهمين بقتل الشاب "عبده الشوحة" 4 أيام علي ذمة التحقيقات. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول بلاغ نقطة شرطة مستشفي المحلة العام يفيد بوفاة الشاب "عبد الشوحة" مصاب بطعنات بالأسلحة البيضاء والسكاكين فى مشاجرة مع الجيران دفاعا عن شقيقة خطيبته.

وشكل مدير الأمن فريقا بحثيا جنائيا برئاسة اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية لكشف غموض واقعة الشاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة بأن الشاب الضحية جاء حال دفاعه عن