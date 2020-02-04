جريمة

حبس 3 أشخاص متهمين بقتل «شهيد الشهامة» بالمحلة

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٥ م
حبس
حبس
قرر عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس الثلاثة المتهمين بقتل الشاب "عبده الشوحة" 4 أيام علي ذمة التحقيقات. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول بلاغ نقطة شرطة مستشفي المحلة العام يفيد بوفاة الشاب "عبد الشوحة" مصاب بطعنات بالأسلحة البيضاء والسكاكين فى مشاجرة مع الجيران دفاعا عن شقيقة خطيبته.
وشكل مدير الأمن فريقا بحثيا جنائيا برئاسة اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية لكشف غموض واقعة الشاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة بأن الشاب الضحية جاء حال دفاعه عن
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مفروم فاسد وبنزين الغلابة.. مباحث التموين في يوم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت عن ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
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استدرجته خالته وقتله زوجها.. ملابسات جريمة شبرا

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية في كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بعد بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مُلقاة بمنطقة بيجام بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص والمعاينة بحضور الأدلة الجنائية أن الجثة لعامل بصيدلية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده.
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مباحث التموين تداهم مصانع الموت في الإسكندرية

واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت عن ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بمحرم بك؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 1.5 طن منتج نهائي ومستلزمات إنتاج.
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كواليس مداهمة مصنع ترامادول في الشرقية

نجحت أجهزة الأمنية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى بمحافظة الشرقية؛ لقيامهم بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أربعة أشخاص (صيدلى – موظف بشركة تغليف مستحضرات طبية – عامل بصيدلية – موظف بشركة صناعات دوائية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة خاصة عقار الترامادول وترويجه على عملائهم متخذين صيدلية بمركز فاقوس مسرحاً لنشاطهم.
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«دب مقص في عينيه».. المؤبد لعامل قتل محاميا بالإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس المحكمة، الستار عن قضية المحامي الذي تم العثور على جثته بمكتبه بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، إذ قضت بالسجن المؤبد على المتهم ويدعى "م. ع. ط."، عامل، في القضية رقم 20118 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، والتي تعود تفاصيلها لتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه، بالعثور على جثة المدعو "ا.ع.ا "، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين، جالسا أعلى كرسي المكتب، وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى.
اعدام

انتقام أحلام.. الإعدام لسيدة قتلت ابن زوجها حرقًا بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، على قرار مفتي الديار المصرية بمعاقبة سيدة بالإعدام شنقًا بتهمة قتل نجل زوجها حرقًا أثناء نومه في مدينة العاشر من رمضان انتقاما من زوجها. أحداث القضية تعود لعام 2013، إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي في مدينة العاشر من رمضان، بتلقيه بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة بالمجاورة الثالثة دائرة قسم أول العاشر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.
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بسبب غيبوبة سكر.. سائق يدهس عددًا من الأشخاص في طنطا

أصيب عددًا من الأشخاص مساء اليوم الأحد، بمنطقة الحكمة التابعة لقسم أول طنطا، في واقعة دهس بعد إصابة سائق سيارة ملاكي بغيبوبة سكر أثناء القيادة. البداية عندما تلقى اللواء، محمود حمزه، مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث دهس، وإصابة عددًا من الأشخاص، إثر اصطدام صاحب سيارة ملاكي بهم بعد إصابته بغيبوبة سكر خلال القيادة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين للمستشفي، لاسعافهم وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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التفاصيل الكاملة لـ«قتيل لقمة العيش» بجبال الصف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة المركز، إذ تبين بالفحص أنه أثناء قيادة سائق لسيارة نقل بمدق جبلي بدائرة المركز يستقلها بصحبته تباع، مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، قادمان من القرية محل إقامتهما اتجاه منطقة حلوان بالقاهرة، اعترضهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بحوزة أحدهما سلاح ناري، وطلبا منهما مبلغًا ماليًّا، فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة.
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