أول تصريح لشيخ الأزهر بعد معركة رئيس جامعة القاهرة

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٠ م

شيخ الأزهر

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، تحية تقدير وإكبار إلى كل محبى السلام فى العالم والى كل متطلع لعالم يسوده الخير والتسامح، وتظله المودة والسلام والتضامن مع الفقراء والضعفاء والمهجرين من ديارهم وأوطانهم خوفا ورعبا من وباء العنف والإرهاب حتى ينعموا بالأمان والاستقرار.

وقال شيخ الأزهر، اليوم خلال كلمته بمناسبة مرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، إن وثيقة الاخوة الانسانية حلم أصبح حقيقة بعد جهد مخلص استغرق عاما كاملا من العمل الدؤوب مع البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وبرعاية مخلصة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ودعم مشكور للجنة العليا للأخوة الإنسانية