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أول تصريح لشيخ الأزهر بعد معركة رئيس جامعة القاهرة

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٠ م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، تحية تقدير وإكبار إلى كل محبى السلام فى العالم والى كل متطلع لعالم يسوده الخير والتسامح، وتظله المودة والسلام والتضامن مع الفقراء والضعفاء والمهجرين من ديارهم وأوطانهم خوفا ورعبا من وباء العنف والإرهاب حتى ينعموا بالأمان والاستقرار.
وقال شيخ الأزهر، اليوم خلال كلمته بمناسبة مرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، إن وثيقة الاخوة الانسانية حلم أصبح حقيقة بعد جهد مخلص استغرق عاما كاملا من العمل الدؤوب مع البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وبرعاية مخلصة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ودعم مشكور للجنة العليا للأخوة الإنسانية
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يوجه بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقاً من موقع مصر الاستراتيجي، وذلك من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وحوكمة الإجراءات، وترشيد الإنفاق، كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عنبه وزير الطيران المدني.
طقس

أتربة ورمال ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
انقطاع-مياه

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، قطع المياه غدًا الأربعاء، عن عدة مناطق بالمنطقة الشرقية لمدة 12 ساعة؛ لتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كباري مصر الجديدة. وأضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تقرر قطع المياه عن مناطق "عين شمس الشرقية - عرب الجسر - شارع عزيز المصري ومتفرعاته - عزبة النخل الشرقية – الهايكستب"، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح غد وحتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم.
حوار -الاعلامية- -راوية- راشد (4)

راوية راشد: ماسبيرو مش هيرجع تاني.. إحنا في عصر السوشيال ميديا

حول تليفزيون صغير الحجم، كانت الأسرة المصرية تلتف -فى شغف كبير وانتباه لا ينقطع- تنتظر قصة مثيرة تنكشف تفاصيلها عبر الشاشة، لتطل عليهم الإعلامية المتميزة راوية راشد، التى خلقت قالبا خاصًّا لم يستطع أى مذيع آخر أن يتفوق عليه أو ينافسها فيه حتى يومنا هذا، صحفية وإعلامية من طراز رفيع، قدمت 25 برنامجًا تليفزيونيًّا تنوعت بين الثقافة والفن، ترجم أحدها لأكثر من 13 دولة، قاصة وروائية محترفة، صدر لها «ملكة فى المنفى» عن الملكة نازلى، وتم تحويله لمسلسل من بطولة الفنانة نادية الجندى، وكتبت «سنوات الحب والدموع» عن الفنان الراحل يوسف وهبى.. فى رحلتها مواقف كثيرة وحكايات، ولديها رؤية واقعية لحال الإعلام ومحاولات التطوير الأخيرة.
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مجلس-النواب

مكافآت «هيئة تدريس جامعة الأزهر» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت منى منير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفة وزارة المالية للقانون وعدم صرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إذ إنّ وزارة المالية تصرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر كفئات مالية مقطوعة، فى حين أنّ المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 205 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، نصت على احتسابها نسبة من الأجر الأساسي.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: لولا مصر والأزهر لكان وضع إفريقيا شديد السوء

عقد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، نقاشًا موسعًا مع وفد من الإعلاميين الأفارقة من 23 دولة، تناول جهود الأزهر في خدمة القارة السمراء، ودور الأزهر على الصعيد الداخلي والخارجي، والتحديات التي تواجه الخطاب الدعوي ومكافحة التطرف في القارة الإفريقية ونشر الرسالة الصحيحة للإسلام، ودور وسائل الإعلام والإعلاميين الأفارقة في الارتقاء بالقارة، إذ قال الطيب في بداية اللقاء إن الإعلام لم يعد سلطة رابعة بل تجاوز دوره هذا الترتيب ليكون محركًا رئيسًا وفاعلًا في حيوية أي قضية أو مشروع وطني، واليوم تواجه قارتنا تحديات كبيرة جعلت قارة الذهب تعاني من الفقر وهذا يحتاج جهودًا مكثفة للارتقاء والتطوير والنهوض بالوعي الإفريقي.
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الطيب: علاقات الشعوب ينبغي أن تقوم على التعايش السلمي

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، وقد بذل الأزهر جهودًا كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، من خلال إقامة العديد من المؤتمرات التي دُعي لها شخصيات عامة كبرى وممثلين لمختلف الطوائف الدينية.
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الطيب يوجه بإطلاق حملة لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة من محاولات لتقليد كثير من العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا، مشددًا خلال استقباله أعضاء لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية على ضرورة إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، لأن هذه المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف وبالتالي تأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة.
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