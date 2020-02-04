الهلال السوداني عن عقوبات الـ«كاف»: غير مبررة

تحرير:علي الزيني ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م

الأهلي - الهلال السوداني

وصف خالد الزومة مدير الكرة بنادي الهلال السوداني، العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد أحداث مباراته أمام الأهلي، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، بغير المبررة. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إلى إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.

وتحدث الزومة في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "مجلس الإدارة يفكر في الاستئناف على العقوبة غير المبررة، أرسلنا خطابًا أمس الإثنين لتوضيح موقف النادي ورئيسه السيد أشرف الكاردينال، لكن قبل الاستئناف على العقوبة سيعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاجلا لمناقشة القرارات". وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد