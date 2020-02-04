رياضة

الهلال السوداني عن عقوبات الـ«كاف»: غير مبررة

تحرير:علي الزيني ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م
الأهلي - الهلال السوداني
الأهلي - الهلال السوداني
وصف خالد الزومة مدير الكرة بنادي الهلال السوداني، العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد أحداث مباراته أمام الأهلي، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، بغير المبررة. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إلى إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.
وتحدث الزومة في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "مجلس الإدارة يفكر في الاستئناف على العقوبة غير المبررة، أرسلنا خطابًا أمس الإثنين لتوضيح موقف النادي ورئيسه السيد أشرف الكاردينال، لكن قبل الاستئناف على العقوبة سيعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاجلا لمناقشة القرارات". وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد
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الاهلي-والهلال-السوداني (3)

الكاف يعلن قرارات مباراة الأهلي والهلال

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اعتماد نتيجة مباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.
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ميدو: لا توجد مباراة سبقها بلبلة فاز بها الزمالك

يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فوز فريق الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيُعد إنجازًا كبيرًا. وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا توجد أي مباراة تم إحداث بلبلة حولها وفاز بها الزمالك!! أتمنى أن يحدث العكس في مباراة الترجي الذين سيكونون أكثر هدوءًا من الزمالك في الدوحة.. الترجي فريق عريق ومميز جدًّا، ولكن 10 أيام من الهدوء حول الزمالك كافية لعودة الفريق لتركيزه، إن شاء الله الزمالك يكسب".
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مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ـ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، مضن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة، استبعاد المهاجم مصطفى محمد "البلدوزر" للإيقاف، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، والتونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد السلام وأحمد عيد ومحمد صبحي ومحمود عبد الرحيم "جنش" لأسباب فنية.
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الاهلي-والهلال-السوداني (3)

الكاف يعلن قرارات مباراة الأهلي والهلال

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اعتماد نتيجة مباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.
شريف-اكرامى

أحمد شوبير: شريف إكرامي غاضب بسبب التجديد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بالبيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، للتعليق على الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء. وقال نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "بيان ذكي للغاية من جانب إدارة الأهلي، وذلك من أجل الحفاظ على العلاقة التاريخية بين مصر والسودان وبين الناديين، ورغم وجود حالة من الانقسام على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، لكن قرار مجلس الأهلي مميز للغاية من أجل ضرب المحرضين".
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مروان وأجايي يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه السويسري ريني فايلر، على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، في التاسعة مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة الحكم المغربي رضوان جيد. الأهلي سيدخل المباراة وهو متصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن كلا من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وتعد فرص الثلاثة فرق مستمرة حتى آخر دقيقة في مباريات اليوم.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغ ناديه بحكم مباراته أمام نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير، في السودان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة ناديه، قائلا: "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".
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