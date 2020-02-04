الولايات المتحدة تُجلي 550 مواطنًا من ووهان الصينية

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م

كورونا

أعلن مسؤول أمريكي أن طائرتيّ إجلاء إضافيتين تحمل 550 مواطنا أمريكياً ستغادر مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى قواعد عسكرية في ولاية كاليفورنيا. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن إحدى الطائرتين سوف تتجه إلى قاعدة ميرامار لمشاة البحرية الجوية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا وأن الثانية ستتوجه إلى قاعدة ترافيس الجوية بنفس الولاية.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي تجلي فيها واشنطن رعاياها من ووهان الصينية، حيث أجلت أواخر الشهر الماضي مواطنين أمريكيين، دبلوماسيين وعائلاتهم، إلى جنوب كاليفورنيا حيث وصلوا يوم 29 يناير.