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الولايات المتحدة تُجلي 550 مواطنًا من ووهان الصينية

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م
كورونا
كورونا
أعلن مسؤول أمريكي أن طائرتيّ إجلاء إضافيتين تحمل 550 مواطنا أمريكياً ستغادر مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى قواعد عسكرية في ولاية كاليفورنيا. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن إحدى الطائرتين سوف تتجه إلى قاعدة ميرامار لمشاة البحرية الجوية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا وأن الثانية ستتوجه إلى قاعدة ترافيس الجوية بنفس الولاية.
وتُعد هذه هي المرة الثانية التي تجلي فيها واشنطن رعاياها من ووهان الصينية، حيث أجلت أواخر الشهر الماضي مواطنين أمريكيين، دبلوماسيين وعائلاتهم، إلى جنوب كاليفورنيا حيث وصلوا يوم 29 يناير.
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أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
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مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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ترامب يتعهد بالفوز على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يحقق النصر على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. وندد الرئيس الأمريكي وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، بما وصفه "جنون اليسار الراديكالي"، قائلا ، أمام حشد في ولاية أيوا "سننتصر في ولاية أيوا العظيمة، وإذا لم نفز، فسيكون ذلك كابوسا لمزارعكم". وباشر ترامب حملة إعادة انتخابه منذ أشهر، مركزا بصورة أساسية على حيوية الاقتصاد الأمريكي والاتفاقات التجارية التي أبرمها ويشيد بمنافعها للأمريكيين، مؤكدا أنه أنجز أكثر بكثير من أي رئيس خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه.
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البنتاجون: تحطم طائرة «E11-A» في أفغانستان وطالبان لم تسقطها

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، أن الطائرة التي تحطمت في إقليم غزني الأفغاني هي طائرة عسكرية من طراز "E11-A"، نافية أن تكون حركة طالبان قد أسقطتها. وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي الكولونيل سوني ليجيت في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن الطائرة من طراز "E11-A" وتحطمت في إقليم غزنة في أفغانستان، ولا توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران مُعادية، وسنوفر معلومات إضافية عندما تكون متاحة، مؤكدًا أن مزاعم طالبان بشأن إسقاط طائرة أخرى "كاذبة".
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«كورونا» يتحول لأزمة سياسية.. وواشنطن في قفص الاتهام

يبدو أن فيروس "كورونا" القاتل في الصين تحول من كارثة إنسانية إلى أزمة سياسية وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في وفاة 361 شخصا في الصين حتى الآن، كما أنه تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم. فمع تدهور الأوضاع في ووهان، المدينة المصدر لـ"كورونا"، دخل الفيروس إلى حيز السياسة الدولية، إذ انتقدت الصين، الإثنين، رد فعل حكومة الولايات المتحدة على انتشار فيروس كورونا، متهمة واشنطن بالمبالغة في ذلك وتشجيع الهلع الجماعي حول العالم. واتهمت بكين واشنطن بـ"إثارة الذعر" من الفيروس بعد فرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى الولايات المتحدة.
فيروس-كورونا (2)

أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
الشرطة-الأمريكية

مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلن مسئولون أمريكيون مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، اليوم الاثنين، إثر إطلاق نار على حافلة شركة "جراي هاوند لاينز" بالقرب من منطقة (ليبيك) جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال براين بينينجس المتحدث باسم حرس طريق كاليفورنيا السريع، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن سائق الحافلة وقف بجانب الطريق وطلب من شخص مشتبه في حمله سلاح النزول من الحافلة، موضحًا أنه بعدما نزل أطلق النيران على الركاب.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزيرة الصحة للوافدين من الصين: الدولة قادرة على حماية أبنائها

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، للمصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، أن الدولة قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية للبلاد. جاء ذلك خلال متابعتها وصول المصريين الوافدين من الصين للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد بها.
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