نادية لطفي.. تحدت إسرائيل وغنى لها حليم «الحلوة»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٢ م

نادية لطفي

تربعت الفنانة نادية لطفي على عرش السينما المصرية، ووقفت أمام عمالقة السينما ونجومها من الصف الأول من أبناء جيلها منهم كمال الشناوي وشكري سرحان وحسن يوسف وعماد حمدي وغيرهم، ومن المطربين محرم فؤاد، وغنى لها عبد الحليم حافظ "الحلوة الحلوة الحلوة.. برموشها السودة الحلوة"، في فيلم "الخطايا"، وقدمت مع "حليم" فيلم "أبي فوق الشجرة"، وبعد صراع مع المرض رحلت "نادية لطفي" عن عالمنا وتركت خلفها إرثا فنيًّا كبيرًا، وأثرت مكتبة السينما بالعديد من الأفلام، وبعيدا عن الفن كانت نادية لطفي تمتلك حسا وطنيا كبيرا منذ صغرها.

وقالت في لقاء تليفزيوني لها إنها طلبت من والدتها ارتداء ملابس الهلال الأحمر أثناء حرب فلسطين قائلة: "اندلعت حرب فلسطين وأنا صغيرة ولكن كنت أردد أغنية "فتاة من فلسطين" للفنانة سعاد محمد، وطلبت من والدتي ارتداء ملابس الهلال الأحمر بعدما شاهدت الفتيات الصغيرات يرتدين ملابس الجمعية أثناء حرب فلسطين، وتمنت