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1.363 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات خلال 2019

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٦ م
منسوجات
منسوجات
أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، تراجع صادرات مصر لتبلغ 1.363 مليار دولار خلال 2019 مقابل 1.445 مليار دولار خلال 2018 بانخفاض 6%، لتستحوذ على 5.3% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال ذلك العام.
وذكر المجلس في تقرير اليوم الثلاثاء، أن إجمالي قيمة صادرات القطاعين خلال (2010 - 2018) بلغ نحو 13.372 مليار دولار، موضحًا أنه بالرغم من تراجع قيمة صادرات قطاعي الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية خلال 2019 بنسبة 9.8% لتبلغ 491 مليون دولار مقابل 443 مليون دولار خلال 2018، إلا أنها استحوذت على 36% من
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أوراسكوم تعين عضوين منتدبين مؤقتين خلفًا لخالد بشارة

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سد النهضة

مصر وإثيوبيا والسودان يتفقون على جدول ملء سد النهضة

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الرئيس-السيسى

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أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية جاستن موتوري عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له منذ بدء الزيارة لمصر، مشيداً بتنامي العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات. وأعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية عن تقدير بلاده لجهود الوساطة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بين كينيا والصومال والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر بين البلدين ، وأكد أن مصر تمتلك العديد من الخبرات الفنية؛ مشيراً إلى أن كينيا تسعى لتبادل الخبرات مع الدولة المصرية خاصة في المجال البرلماني.
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قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأول مرة في تاريخها تحصل على قرض بقية 3 مليارات جنيه بفائدة 10% من البنك المركزى عن طريق بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الإثنين برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة وبحضور كامل الوزير وزير النقل.
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أحمد موسى: المصريين دفنوا محمد علي بالأمس

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