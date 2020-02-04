1.363 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات خلال 2019

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٦ م

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، تراجع صادرات مصر لتبلغ 1.363 مليار دولار خلال 2019 مقابل 1.445 مليار دولار خلال 2018 بانخفاض 6%، لتستحوذ على 5.3% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال ذلك العام.

وذكر المجلس في تقرير اليوم الثلاثاء، أن إجمالي قيمة صادرات القطاعين خلال (2010 - 2018) بلغ نحو 13.372 مليار دولار، موضحًا أنه بالرغم من تراجع قيمة صادرات قطاعي الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية خلال 2019 بنسبة 9.8% لتبلغ 491 مليون دولار مقابل 443 مليون دولار خلال 2018، إلا أنها استحوذت على 36% من

وذكر المجلس في تقرير اليوم الثلاثاء، أن إجمالي قيمة صادرات القطاعين خلال (2010 - 2018) بلغ نحو 13.372 مليار دولار، موضحًا أنه بالرغم من تراجع قيمة صادرات قطاعي الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية خلال 2019 بنسبة 9.8% لتبلغ 491 مليون دولار مقابل 443 مليون دولار خلال 2018، إلا أنها استحوذت على 36% من قيمة تلك الصادرات، تليها الدول العربية بنسبة 22% بقيمة 318 مليون دولار مقابل 302 مليون دولار بزيادة 5%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11.8% بقيمة 147.7 مليون دولار مقابل 161.1 مليون دولار بتراجع 8.3%.

وأضاف أن قيمة صادرات الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية إلى الدول الأفريقية تراجعت بنسبة 50.6% خلال 2019 لتبلغ 41 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار خلال 2018، بينما ارتفعت لباقي الدول بنسبة طفيفة لتبلغ 414 مليون دولار مقابل 408 ملايين دولار.

وأوضح أن قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات خلال 2019 تراجعت لتبلغ 863 مليون دولار مقابل 911 مليون دولار خلال 2018 بتراجع 5%؛ ليصل إجمالي قيمة صادرات القطاع خلال (2010 - 2019) نحو 8.661 مليار دولار.

ولفت إلى أن 10 دول استحوذت على 75.5% من قيمة الصادرات المصرية من الغزل والمنسوجات خلال 2019 بقيمة 652 مليون دولار ، يأتي على رأسها تركيا بقيمة 294 مليون دولار مقابل 272 مليون دولار خلال 2018 بنمو 0.8%، تلاها في المرتبة الثانية إيطاليا بقيمة 123 مليون دولار، ثم الجزائر بقيمة 68 مليون دولار، تلاها السعودية بقيمة 30 مليون دولار.

ونوه بأن صادرات مصر من الغزل والنسيج إلى ألمانيا بلغت 30 مليون دولار، وإلى تونس بقيمة 27 مليون دولار، وإلى اتحاد نيجيريا بقيمة 21 مليون دولار، وللصين بقيمة 21 مليون دولار، وللمغرب بقيمة 19 مليون دولار وللأردن بقيمة 19 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية بلغت نحو 158 مليون دولار خلال 2019 مقابل 110 ملايين دولار بنمو 44%، ومن الغزل وخيوط الخياطة القطنية نحو 138 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار خلال 2018 بتراجع قدره 19%، وصادرات ألياف تركيبية وصناعية نحو 80 مليون دولار، وأقمشة جينز نحو 88 مليون دولار وأقمشة منسوجة من القطن نحو 74 مليون دولار.

وذكر أن صادرات أقمشة غير منسوجة بلغت نحو 67 مليون دولار، وغزول وخيوط الخياطة من البوليستر نحو 28 مليون دولار، وغزول وخيوط الخياطة من الأكريليك نحو 2 مليون دولار، وألياف الكتان نحو 28 مليون دولار، وألياف الصوف نحو 42 مليون دولار، وغزول وخيوط الخياطة من الكتان نحو 10 ملايين دولار، ومن الخيوط الأخرى نحو 7 ملايين دولار، وأقمشة مصنرة أو كروشية نحو 11 مليون دولار، ومنسوجات فنية وإكسسوارات نحو 13 مليون دولار ومنتجات أخرى نحو 116 مليون دولار.

وأوضح المجلس التصديري أن قيمة صادرات مصر من المفروشات المنزلية تراجعت خلال 2019 لتبلغ 500 مليون دولار مقابل 534 مليون دولار خلال 2018 بتراجع 6%؛ ليصل إجمالي قيمة صادرات القطاع خلال (2010 - 2019) نحو 6.074 مليار دولار.

وأضاف أن 10 دول استحوذت على 74.2% من صادرات القطاع بقيمة 371 مليون دولار خلال 2019 وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 142 مليون دولار مقابل 155 مليون دولار بتراجع 8%، تليها ألمانيا الاتحادية بقيمة 50 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 39 مليون دولار، وبريطانيا وشمال أيرلندا بقيمة 28 مليون دولار وفرنسا بقيمة 23 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مصر من المفروشات المنزلية إلى السعودية بلغت نحو 23 مليون دولار، ولأسبانيا نحو 21 مليون دولار، ولهولندا نحو 21 مليون دولار، وللجزائر نحو 13 مليون دولار ولكندا نحو 12 مليون دولار، بينما قيمة صادرات السجاد وأغطية الأرضيات المصنعة ألية نحو 273 مليون دولار خلال 2019 مقابل 295 مليون دولار خلال 2018 بتراجع 7%، والوباريات نحو 74 مليون دولار، وبياضات الأسرة والموائد نحو 70 مليون دولار والتند والخيام والأشرعة وأكياس التعبئة نحو 3 ملايين دولار والستائر نحو 31 مليون دولار.

ونوه المجلس التصديري للغزل والمنسوجات بأن قيمة صادرات السجاد وأغطية الأرضيات اليدوية بلغت نحو 36 مليون دولار خلال 2019 مقابل 20 مليون دولار خلال 2018 بنمو 80%، والبطاطين لنحو 11 مليون دولار والمفروشات الأخرى لنحو 1.3 مليون دولار.