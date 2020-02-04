الاتحاد الأوروبي يمنح جائزة لأفضل فيلم يعالج قضايا المرأة

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٧ م

مهرجان أسوان الدولي

اختار الاتحاد الأوروبي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ليمنح من خلاله جائزة لأفضل فيلم من دول الاتحاد، ودول البحر المتوسط، يعالج قضايا المرأة ومشاركتها في المجتمع. ويتنافس على الجائزة الأفلام الأورومتوسطية المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وعددها 7 أفلام، إضافة إلى 3 أفلام مشاركة في مسابقة الفيلم المصري، وتشكلت لجنة تحكيم لاختيار الفيلم الفائز برئاسة المنتجة التونسية درة بوشوشة، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد .

وأكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن وجود جائزة باسم الاتحاد الأوروبي في الدورة الرابعة يعتبر من أهم المكاسب التي تحققت هذا العام، خاصة أن المهرجان منذ دورته الأولى يعرض أحدث ما أنتجته السينما الأوروبية من أعمال تعبر عن قضايا المرأة وتطرح إبداعها.ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام