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الاتحاد الأوروبي يمنح جائزة لأفضل فيلم يعالج قضايا المرأة

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٧ م
مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي
اختار الاتحاد الأوروبي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ليمنح من خلاله جائزة لأفضل فيلم من دول الاتحاد، ودول البحر المتوسط، يعالج قضايا المرأة ومشاركتها في المجتمع. ويتنافس على الجائزة الأفلام الأورومتوسطية المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وعددها 7 أفلام، إضافة إلى 3 أفلام مشاركة في مسابقة الفيلم المصري، وتشكلت لجنة تحكيم لاختيار الفيلم الفائز برئاسة المنتجة التونسية درة بوشوشة، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد .
وأكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن وجود جائزة باسم الاتحاد الأوروبي في الدورة الرابعة يعتبر من أهم المكاسب التي تحققت هذا العام، خاصة أن المهرجان منذ دورته الأولى يعرض أحدث ما أنتجته السينما الأوروبية من أعمال تعبر عن قضايا المرأة وتطرح إبداعها.ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام
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نادية لطفي.. تحدت إسرائيل وغنى لها حليم «الحلوة»

تربعت الفنانة نادية لطفي على عرش السينما المصرية، ووقفت أمام عمالقة السينما ونجومها من الصف الأول من أبناء جيلها منهم كمال الشناوي وشكري سرحان وحسن يوسف وعماد حمدي وغيرهم، ومن المطربين محرم فؤاد، وغنى لها عبد الحليم حافظ "الحلوة الحلوة الحلوة.. برموشها السودة الحلوة"، في فيلم "الخطايا"، وقدمت مع "حليم" فيلم "أبي فوق الشجرة"، وبعد صراع مع المرض رحلت "نادية لطفي" عن عالمنا وتركت خلفها إرثا فنيًّا كبيرًا، وأثرت مكتبة السينما بالعديد من الأفلام، وبعيدا عن الفن كانت نادية لطفي تمتلك حسا وطنيا كبيرا منذ صغرها.
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حزن وحب.. تويتر يتحول لـ«دفتر عزاء» بعد وفاة نادية

بعد صراعٍ طويل مع المرض رحلتْ عن عالمنا الفنانة الكبيرة القديرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عامًا، وسيطرت حالة من الحزن على جمهورها ومحبِّيها، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعيِّ إلى دفتر عزاء، كما حرص عدد من الفنانين على نعي الفنانة الجميلة وتوديعها بكلمات مؤثرة. يسرا كتبت على صفحتها عَبْرِ إنستجرام: "فقدنا قامةً عظيمةً عزيزةً جدًّا على قلبي، قامةً من قاماتِ زمنِ السينما العربيةِ الجميلِ، ومِن أقربِ الناسِ لي".
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وداعا «بولا».. وفاة الفنانة نادية لطفي

توفيت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفنانة قد تدهورت في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى، ودخلت العناية المركزة في مستشفى المعادي. واحتفلت نادية لطفي بعيد ميلادها، يوم 3 يناير الماضي، والذى يصادف يوم ميلاد الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على زيارتها فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة.
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