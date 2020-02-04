لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه خطة السلام الأمريكية

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٧ م

الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفضه الخطة الأمريكية للسلام التي طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مُعربًا عن قلقه من إمكانية ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن المحتلين. وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - في بيان اليوم نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، التزام الاتحاد بحل الدولتين من خلال التفاوض، على أساس حدود 1967، مع إمكانية تبادل الأراضي، على النحو المتفق عليه بين الطرفين.

وأشار إلى أن مبادرة الولايات المتحدة، التي طُرِحَت في 28 يناير الماضي، تحيد عن المعايير المتفق عليها دوليًا، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وذلك بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وقال بوريل: "إنه في سبيل إرساء سلام عادل ودائم،