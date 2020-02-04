رئيس وزراء فلسطين: لن يتم قبول احتكار أمريكا لعملية السلام

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٥ م

محمد اشتيه

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، "إنه لن يتم القبول باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأمريكية لعملية السلام والمفاوضات". وطالب أشتية خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالسفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي - بوجود رعاية دولية ومؤتمر سلام دولي يشمل أمريكا في أي مفاوضات مستقبلية، واستئناف عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد رفض القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، للمبادرة الأمريكية للسلام، خاصة أنها لا تشمل القدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل وإخراج اللاجئين منها، إضافة لعدم وجود تواصل جغرافي طبيعي حقيقي في أراضي الدولة الفلسطينية، وعدم السيطرة على الحدود والمنافذ البرية. من جهته، أعرب السفير الياباني لدى