وسط ضغوط كورونا.. توقعات بنمو اقتصاد الصين بأقل من 2% سنويًا

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م

كورونا

توقعت مؤسسة "باثيون ماكروإكونوميكس" أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 2% على أساس سنوي وسط تفشي فيروس "كورونا" الجديد، الذي كان له أثر كبير منذ بدء انتشاره أواخر عام 2019 على مستويات الإنتاج الصناعي وتوقف الرحلات الجوية. وقالت فريا بيميش، كبيرة اقتصاديي المؤسسة في آسيا، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الصين قد تواجه انكماشا على أساس فصلي خلال الربع الأول، عقب تضمين عواقب الإغلاقات والاقتصاد المتباطئ بالفعل في حساب التوقعات، ما قد يقود النمو إلى نطاق الـ3.8% ثم إلى أقل من 2% على أساس سنوي.

وعقَّبت فريا بيميش بأن رؤية هذه الأرقام في جدول بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني كان أمرا "صادما" على حد تعبيرها.وأوضحت: "تقول السلطات الصينية أن الاقتصاد قد يخسر 1% على أساس سنوي، لنصل إلى نطاق الـ5% - وهذا هو بالفعل تنازل كبير من الحكومة، خاصة في العام الذي يحتاجون خلاله إلى تحقيق معدل النمو البالغ