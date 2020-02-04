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الرئيس اليمنى يثمن موقف مصر المساند للأمن القومي العربي

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٢ م
عبد ربه منصور
عبد ربه منصور
ثمن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، موقف مصر المُساند للأمن القومي العربي في كافة القضايا، والحرص على مؤازرة اليمن في أزمته الحالية. جاء ذلك خلال تقديم السفير أحمد فاروق، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيرًا لمصر غير مُقيم لدى الجمهورية اليمنية إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي. ونقل السفير أحمد فاروق، خلال اللقاء، تحيات السيد رئيس الجمهورية للرئيس اليمني، مؤكدًا على وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق في الظروف الدقيقة التي يمر بها حاليًا، بما يحفظ استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
وأعرب عن حرص مصر على تقديم يد العون لليمن في مختلف المجالات، وآخرها قيام القاهرة باستقبال جسر جوي لنقل الحالات المرضية اليمنية للعلاج في مصر، انطلاقًا من الدور المصري الداعم لليمن.ومن جانبه، طلب الرئيس هادي نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية، مُعبرًا عن اعتزاز سيادته بالعلاقات المصرية اليمنية .الجالية اليمنية
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محمد-اشتية

رئيس وزراء فلسطين: لن يتم قبول احتكار أمريكا لعملية السلام

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، "إنه لن يتم القبول باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأمريكية لعملية السلام والمفاوضات". وطالب أشتية خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالسفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي - بوجود رعاية دولية ومؤتمر سلام دولي يشمل أمريكا في أي مفاوضات مستقبلية، واستئناف عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.
المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

رئيس حزب القوات اللبنانية: غياب الثقة أساس الأزمة في البلاد

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن أساس الأزمة التي يشهدها لبنان مرجعها غياب الثقة؛ سواء على المستوى الداخلي أو على الصعيدين العربي والدولي، وأن هذا الانعدام في الثقة مرده أن البلاد "لا تزال ترزح تحت قبضة الأكثرية الحاكمة التي أوصلت الأوضاع إلى التدهور الراهن وتقف اليوم مستظلة وراء هذه الحكومة". وشُكلت الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، بدعم قوي من جانب تحالف قوى الثامن من آذار السياسي الذي يتزعمه حزب الله، في حين غابت عنها أية وجوه تمثل فريق قوى 14 آذار الذي يضمن تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.
البرهان ونتنياهو

لقاء تاريخي بين نتنياهو والبرهان والعقوبات كلمة السر

أثار اللقاء المفاجئ الذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس الإثنين في أوغندا، الكثير من الجدل داخل السودان وخارجها. كشف عن هذا اللقاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، وأعلن المكتب أن نتنياهو ناقش "تطبيع" العلاقات خلال لقائه سياسيين سودانيين كباراً في أوغندا، وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الاحتلال، التقى نتنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين.
مجلس السيادة بالسودان

اجتماع طارئ لحكومة السودان ردا على لقاء نتنياهو

تعقد الحكومة السودانية، اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، وذلك حسبما أفادت الوكالات الإخبارية في نبأ عاجل لها. والتقى البرهان ونتنياهو، أمس الإثنين، لمدة ساعتين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي اللقاء قبل عقده بأسبوع. وكان نتنياهو قد قال قبل توجهه للقاء البرهان في أوغندا، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل.
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الجيش العراقي

أول بيان من الجيش العراقي على استهداف مقر الحكومة

أصدر الجيش العراقي بيانًا، اليوم الأربعاء، قال فيه، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، مضيفًا: «سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا». وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء اليوم، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
انفجار-فى-العراق

قصف صاروخي يستهدف مقر الحكومة العراقية في بغداد

قال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا، أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف. وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
احمد -موسى

أحمد موسى: السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضربة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمريكا كانت على علم بضرب القاعدتين العسكريتين في العراق، مشيرًا إلى أن إيران أبلغت العراق بموعد الضربة العسكرية، والأخيرة أبلغت أمريكا بموعد الضرب. وأضاف موسي، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيق جرى بين العراق وأمريكا وإيران قبل إطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية في العراق، قائلًا: «السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضربة التي وجهتها للقواعد الأمريكية في العراق».
ترامب (1)

ترامب: فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين مساء اليوم، إذ قال ترامب: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني»، مشيرًا إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مضيفًا: «هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها»، متابعًا: «خلال الأشهر الأخيرة وحدها، احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما غير مبرر على السعودية وأسقطت طائرتين مسيرتين».
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