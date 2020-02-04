جريمة

مداهمة وكر لتصنيع مخدر «الشابو» في 6 أكتوبر (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٢ م
قوات الشرطة - أرشيفية
قوات الشرطة - أرشيفية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة، قاموا بتصنيع والإتجار بمخدر الآيس «الشابو». تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدت قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والإتجار بمخدر الآيس «الشابو» وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم، وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه، ما أدى إلى سقوطه من أعلى وإرتطم بالأرض، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم. أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس
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العثور على 5 جثث من أسرة واحدة في البحيرة

حالة من الرعب سيطرت على أهالي عزبة «علي خضر»، عقب العثور على 5 جثث لـ«عامل محارة، وزوجته، وأبنائه الثلاثة، وزوجته»، جميعهم مشنوقين في ظروف غامضة. اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد باكتشاف أهالي عزبة علي خضر بالرحمانية، على 5 جثث من أسرة واحدة. على الفور انتقل ضباط المباحث فريق للبحث الجنائي، برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير مباحث البحيرة لمكان البلاغ، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول منزل الضحايا.
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حبس 3 أشخاص متهمين بقتل «شهيد الشهامة» بالمحلة

قرر عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس الثلاثة المتهمين بقتل الشاب "عبده الشوحة" 4 أيام علي ذمة التحقيقات. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول بلاغ نقطة شرطة مستشفي المحلة العام يفيد بوفاة الشاب "عبد الشوحة" مصاب بطعنات بالأسلحة البيضاء والسكاكين فى مشاجرة مع الجيران دفاعا عن شقيقة خطيبته.
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مفروم فاسد وبنزين الغلابة.. مباحث التموين في يوم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت عن ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
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استدرجته خالته وقتله زوجها.. ملابسات جريمة شبرا

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية في كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بعد بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مُلقاة بمنطقة بيجام بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص والمعاينة بحضور الأدلة الجنائية أن الجثة لعامل بصيدلية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده.
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كواليس مداهمة مصنع ترامادول في الشرقية

نجحت أجهزة الأمنية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى بمحافظة الشرقية؛ لقيامهم بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أربعة أشخاص (صيدلى – موظف بشركة تغليف مستحضرات طبية – عامل بصيدلية – موظف بشركة صناعات دوائية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة خاصة عقار الترامادول وترويجه على عملائهم متخذين صيدلية بمركز فاقوس مسرحاً لنشاطهم.
وزارة-الداخلية

افتتاح وتطوير منشآت أمنية في عيد الشرطة الـ68

افتتحت وزارة الداخلية عددا من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020، وذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة، وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وشملت نقطة إطفاء السعديين بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمدرية أمن الشرقية عقب تزويدها بكافة الإمكانيات البشرية والمعدات الحديثة بما يساهم فى سرعة الانتقال والاستجابة لبلاغات المواطنين.
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مكافحة المخدرات تحبط تهريب 398 طربة حشيش بمطروح

ضربة موجعة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لتجار الكيف في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسمى شرطة (الضبعة – الحمام) بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وزارة-الداخلية

دورة تدريبية لقادة وحدات بعثات حفظ السلام

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية ومركز التدريب المتكامل التابع للمنظمة الدولية دورة تدريبية خلال الفترة من (19-2 يناير 2020) لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بمقر المعهد القومى للقوات الخاصة بمشاركة 48 كادرت أمميا من جنسيات متعددة برئاسة المستشار الشرطى لمنظمة الأمم المتحدة. وتعد الوحدات المشاركة فى الدورة التدريبية من الوحدات الفاعلة التى يتم نشرها ببعثات حفظ السلام كمجموعات مجهزة على قدر عالى من التدريب والكفاءة قادرة على العمل فى بيئة عالية المخاطر.
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