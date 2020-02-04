مداهمة وكر لتصنيع مخدر «الشابو» في 6 أكتوبر (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٢ م

قوات الشرطة - أرشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة، قاموا بتصنيع والإتجار بمخدر الآيس «الشابو». تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدت قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والإتجار بمخدر الآيس «الشابو» وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم، وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه، ما أدى إلى سقوطه من أعلى وإرتطم بالأرض، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم. أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس