أتربة ورمال ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء
٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٥ م
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان
بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى
العظمىالقاهرة
12 22شبين
الكوم 11 21طنطا
11 21دمنهور
13 22الإسكندرية
12 22بلطيم
12 22مطروح
11 20السلوم
10 20 سيوة
09 21بورسعيد
13 22دمياط
12 21الزقازيق
09 20الإسماعيلية
08 23السويس
07 23العريش
08 22 رفح
08 21رأس
سدر 10 21 نخل
05 21 نويبع
15 23
بيان
بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
الصغرى
العظمى
القاهرة
12 22
شبين
الكوم 11 21
طنطا
11 21
دمنهور
13 22
الإسكندرية
12 22
بلطيم
12 22
مطروح
11 20
السلوم
10 20
سيوة
09 21
بورسعيد
13 22
دمياط
12 21
الزقازيق
09 20
الإسماعيلية
08 23
السويس
07 23
العريش
08 22
رفح
08 21
رأس
سدر 10 21
نخل
05 21
نويبع
15 23
طابا
08 19
كاترين
03 17
الطور
11 23
شرم
الشيخ 16 24
الغردقة
13 24
مرسى
علم 16 22
الفيوم
10 22
بني
سويف 09 22
المنيا
08 22
أسيوط
07 21
سوهاج
09 22
قنا
09 23
الأقصر
09 24
أسوان
10 24
أبو
سمبل 08 23
الوادي
الجديد 09 24
شلاتين
14 24
أبو
رماد 13 23
حلايب
16 22
رأس
حدربة 15 21