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أتربة ورمال ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٥ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 12 22شبين الكوم 11 21طنطا 11 21دمنهور 13 22الإسكندرية 12 22بلطيم 12 22مطروح 11 20السلوم 10 20 سيوة 09 21بورسعيد 13 22دمياط 12 21الزقازيق 09 20الإسماعيلية 08 23السويس 07 23العريش 08 22    رفح 08 21رأس سدر 10 21 نخل 05 21 نويبع 15 23     
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