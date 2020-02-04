تأجيل مباريات الأندية الصينية في دوري أبطال آسيا

تحرير:علي الزيني ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٨ م

شنغهاي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مواجهات الأندية الصينية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا القاتل، وحاجات المغادرين للأراضي الصينية لإجراءات الحجر الصحي، واتخذ الاتحاد قراره بعد اجتماع عاجل اليوم الثلاثاء، بشأن موقف مواجهات الأندية الصينية الأربعة التي تشارك في البطولة. وتابع الاتحاد الآسيوى أنه ستتم مراقبة وضع انتشار كورونا عن قرب، وتم اقتراح إعادة جدولة مباريات الأندية الصينية لتقام في شهري أبريل ومايو 2020، وإقامة مباريات دور الستة عشر لمنطقة شرق آسيا يومي 16 و17 يونيو والإياب يومي 23 و24 يونيو.

واتفق المشاركون على تحديد الموعد النهائي لتقييم الوضع بمدة 21 يومًا قبل إقامة أي مباراة، وإذا تقرر عدم إمكانية إقامة المباراة حسب الموعد المقترح، فإن النادي المضيف يحتاج لترشيح ملعب محايد قبل 14 يومًا على الأقل من موعد المباراة. وتأهل كل من: فريق بكين، وجوانجزو إيفرجراند، وشنغهاي SIPG وشنغهاي شنوا