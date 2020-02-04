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السيسي يوجه بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٤ م
السيسي
السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقاً من موقع مصر الاستراتيجي، وذلك من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وحوكمة الإجراءات، وترشيد الإنفاق، كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عنبه وزير الطيران المدني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ، بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة.وأوضح وزير الطيران المدني أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولاً إلى زيادة القدرات
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طقس

أتربة ورمال ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
انقطاع-مياه

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، قطع المياه غدًا الأربعاء، عن عدة مناطق بالمنطقة الشرقية لمدة 12 ساعة؛ لتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كباري مصر الجديدة. وأضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تقرر قطع المياه عن مناطق "عين شمس الشرقية - عرب الجسر - شارع عزيز المصري ومتفرعاته - عزبة النخل الشرقية – الهايكستب"، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح غد وحتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

أول تصريح لشيخ الأزهر بعد معركة رئيس جامعة القاهرة

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، تحية تقدير وإكبار إلى كل محبى السلام فى العالم والى كل متطلع لعالم يسوده الخير والتسامح، وتظله المودة والسلام والتضامن مع الفقراء والضعفاء والمهجرين من ديارهم وأوطانهم خوفا ورعبا من وباء العنف والإرهاب حتى ينعموا بالأمان والاستقرار.
حوار -الاعلامية- -راوية- راشد (4)

راوية راشد: ماسبيرو مش هيرجع تاني.. إحنا في عصر السوشيال ميديا

حول تليفزيون صغير الحجم، كانت الأسرة المصرية تلتف -فى شغف كبير وانتباه لا ينقطع- تنتظر قصة مثيرة تنكشف تفاصيلها عبر الشاشة، لتطل عليهم الإعلامية المتميزة راوية راشد، التى خلقت قالبا خاصًّا لم يستطع أى مذيع آخر أن يتفوق عليه أو ينافسها فيه حتى يومنا هذا، صحفية وإعلامية من طراز رفيع، قدمت 25 برنامجًا تليفزيونيًّا تنوعت بين الثقافة والفن، ترجم أحدها لأكثر من 13 دولة، قاصة وروائية محترفة، صدر لها «ملكة فى المنفى» عن الملكة نازلى، وتم تحويله لمسلسل من بطولة الفنانة نادية الجندى، وكتبت «سنوات الحب والدموع» عن الفنان الراحل يوسف وهبى.. فى رحلتها مواقف كثيرة وحكايات، ولديها رؤية واقعية لحال الإعلام ومحاولات التطوير الأخيرة.
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات السيسي بشأن الراغبين في العودة من الصين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباي الصينية، وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك، إذ صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

«أوصيكم ببذل أقصى جهد».. رسالة الرئيس السيسي للقوات المسلحة

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إعزاز وتقدير لقيادات وأفراد القوات المسلحة كافة، مؤكدا أنهم ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ومعنويًّا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة.
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السيسي يصل ألمانيا لحضور اجتماع برلين بشأن أزمة ليبيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق يومين، يشارك خلالها في اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع ظهر غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، بمقر المستشارية الألمانية.
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السيسي يؤكد أهمية دور مجلس كبار العلماء في حل مشكلات مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، حيث تم خلاله عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
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