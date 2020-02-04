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نقاد: نادية لطفي تركت بصماتها القوية في الفن والمجتمع

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م
نادية لطفي
نادية لطفي
سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وبعد أن استعادت وعيها بشكل طفيف، وتحدثت مع من حولها داخل غرفة العناية المركزة إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى. وتنوعت عبارات النعي التي كتبها العديد من الشخصيات العامة والفنانين في وداع الفنانة الكبيرة، لكنهم أجمعوا على أنها كانت إنسانة تتمتع بالصدق والموهبة وطيبة القلب التلقائية في التعبير، واستطاعت أن تفرض شخصيته في مجال الفن وأيضا في المجتمع.
وقال الناقد الفني طارق الشناوي،إن مواقف الفنانة الراحلة نادية لطفي الإنسانية والعربية ستظل خالدة، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كرَّم الفنانة الراحلة نادية لطفي ومنحها وسام "نجمة القدس"؛ تقديرا لمسيرتها الفنية المليئة بالعطاء وخدمة السينما والدراما، وذلك أثناء زيارته لها داخل مستشفى المعادي
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مظاهرة حب ودعوات من نجمات الفن في وداع نادية لطفي

لازال رحيل الفنانة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، يلقي بظلاله الحزينة على جمهورها الكبير والوسط الفني، إذ حرص عددا كبيرا من النجمات على نعي الفنانة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين لها الدعاء ووداعها بكلمات مؤثرة، جاء في مقدماتهم الفنانة هند صبري، التي نشرت صورة تجمعها بالفنانة نادية لطفي، على صفحتها عبر إنستجرام، معلقه عليها: «رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره».
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نادية لطفي.. تحدت إسرائيل وغنى لها حليم «الحلوة»

تربعت الفنانة نادية لطفي على عرش السينما المصرية، ووقفت أمام عمالقة السينما ونجومها من الصف الأول من أبناء جيلها منهم كمال الشناوي وشكري سرحان وحسن يوسف وعماد حمدي وغيرهم، ومن المطربين محرم فؤاد، وغنى لها عبد الحليم حافظ "الحلوة الحلوة الحلوة.. برموشها السودة الحلوة"، في فيلم "الخطايا"، وقدمت مع "حليم" فيلم "أبي فوق الشجرة"، وبعد صراع مع المرض رحلت "نادية لطفي" عن عالمنا وتركت خلفها إرثا فنيًّا كبيرًا، وأثرت مكتبة السينما بالعديد من الأفلام، وبعيدا عن الفن كانت نادية لطفي تمتلك حسا وطنيا كبيرا منذ صغرها.
مهرجان- اسوان

الاتحاد الأوروبي يمنح جائزة لأفضل فيلم يعالج قضايا المرأة

اختار الاتحاد الأوروبي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ليمنح من خلاله جائزة لأفضل فيلم من دول الاتحاد، ودول البحر المتوسط، يعالج قضايا المرأة ومشاركتها في المجتمع. ويتنافس على الجائزة الأفلام الأورومتوسطية المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وعددها 7 أفلام، إضافة إلى 3 أفلام مشاركة في مسابقة الفيلم المصري، وتشكلت لجنة تحكيم لاختيار الفيلم الفائز برئاسة المنتجة التونسية درة بوشوشة، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد .
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نادية لطفي.. تحدت إسرائيل وغنى لها حليم «الحلوة»

تربعت الفنانة نادية لطفي على عرش السينما المصرية، ووقفت أمام عمالقة السينما ونجومها من الصف الأول من أبناء جيلها منهم كمال الشناوي وشكري سرحان وحسن يوسف وعماد حمدي وغيرهم، ومن المطربين محرم فؤاد، وغنى لها عبد الحليم حافظ "الحلوة الحلوة الحلوة.. برموشها السودة الحلوة"، في فيلم "الخطايا"، وقدمت مع "حليم" فيلم "أبي فوق الشجرة"، وبعد صراع مع المرض رحلت "نادية لطفي" عن عالمنا وتركت خلفها إرثا فنيًّا كبيرًا، وأثرت مكتبة السينما بالعديد من الأفلام، وبعيدا عن الفن كانت نادية لطفي تمتلك حسا وطنيا كبيرا منذ صغرها.
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حزن وحب.. تويتر يتحول لـ«دفتر عزاء» بعد وفاة نادية

بعد صراعٍ طويل مع المرض رحلتْ عن عالمنا الفنانة الكبيرة القديرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عامًا، وسيطرت حالة من الحزن على جمهورها ومحبِّيها، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعيِّ إلى دفتر عزاء، كما حرص عدد من الفنانين على نعي الفنانة الجميلة وتوديعها بكلمات مؤثرة. يسرا كتبت على صفحتها عَبْرِ إنستجرام: "فقدنا قامةً عظيمةً عزيزةً جدًّا على قلبي، قامةً من قاماتِ زمنِ السينما العربيةِ الجميلِ، ومِن أقربِ الناسِ لي".
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وداعا «بولا».. وفاة الفنانة نادية لطفي

توفيت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفنانة قد تدهورت في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى، ودخلت العناية المركزة في مستشفى المعادي. واحتفلت نادية لطفي بعيد ميلادها، يوم 3 يناير الماضي، والذى يصادف يوم ميلاد الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على زيارتها فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة.
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تدهور حالة نادية لطفي.. ومديرة أعمالها: «ادعوا لها»

طالبت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي، جمهور الفنانة القديرة بالدعاء لها، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية، قائلة: «ادعوا لها». ودخلت مديرة أعمالها في نوبة بكاء شديدة، خلال حديثها، موضحة أن الأخيرة فقدت الوعي قبل ساعات، وحالتها الصحية باتت في وضع صعب جدًا وحرج. وشهدت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، تدهورا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع.
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