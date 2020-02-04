خيانة للأمانة.. «الإفتاء» توضح حكم أكل أموال الناس بالباطل

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م

الإفتاء

علق الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، على سؤال أحد متابعي برنامجه التليفزيوني، والذي جاء فيه: "ما حكم أكل أموال الناس بالباطل؟". وقال جلال: "ما بني على باطل فهو باطل، والمسلمون عند شروطهم، والله أمرنا بعدم أكل أموال الناس بالباطل"، متابعًا: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".

وشدد "جلال"، خلال تقديم برنامجه "المسلمون يتساءلون"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، على أن أكل أموال الناس حرام وإثم ونكران للعهد وخيانة للأمانة، مؤكدًا أنه يجب على كل إنسان أن يعطي الآخر حقه. واستشهد بالحديث الشريف: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما هجر ما نهى