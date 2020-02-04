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وزير التعليم يسمح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل في التدريس تطوعًا

تحرير:أمينة محمود ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١١ م
طارق شوقي
طارق شوقي
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة. ووجهت الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.
كما طالبت بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، وذلك في ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية. واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف
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السيسي: عودة الـ32 صيادا مصريا بعد احتجازهم في اليمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة، التي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن، لافتًا إلى الجهود أسفرت الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية، في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل و الخارج، متقدمًا بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين.
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السيسي يوجه بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني

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مجلس-النواب (2)

نائبة: ما خطة «التعليم» لوقاية الطلاب من الأمراض المعدية؟

توجهت النائبة إيفلين متى تواضروس، اليوم الإثنين، بسؤال برلماني إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض الُمعدية، حفاظًا على سلامتهم تزامنًا مع بداية العام الدراسي الثاني. وقالت النائبة، في سؤالها، إن سلامة الطلبة والطالبات أهم من تعليمهم، وهو ما يجب أن يكون على رأس أولويات الوزارة في ظل مخاوف الأسر المصرية على صحة ابنائها من مخاطر الأمراض المعدية والتي تُكثر في فصل الشتاء، لافتة إلى ضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى 2020/2019، غدًا الأحد، موضحة أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها في المدرسة التابع لها الطالب.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي يبحث مع وفدا ألمانيا تطوير التعليم الفني

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي، برئاسة السيد بيرند دونزلاف المدير الجديد للتعاون الإنمائي الألماني لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلية بين الوزارة الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، في مجال تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني. وحضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، والدكتور أحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، و حبيبة عز منسق مشروع إصلاح التعليم الفني، و أحمد عشماوي عضو المجلس الاستشاري للتعليم الفني بالوزارة، ومن الجانب الألماني ومنال سريب رئيس قسم بالوزارة الألمانية، وأوفا جولين رئيس قسم التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

ليست آية قرآنية.. التعليم تحقق مع المسؤول عن امتحان العربي بالبحيرة

رصدت لجنة متابعة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطأ لغويًا في سؤال بامتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة، إذ ذكر السؤال عبارة "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه"، مسبوقة بكلمة "قوله تعالى" وهي ليست من آيات القرآن الكريم، وأوضحت الوزارة أنه قد تم تحويل المسؤول عن وضع الامتحان للتحقيق للوقوف على مسئولية الخطأ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول سواء فنيًا أو إداريًا.
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