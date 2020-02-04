مظاهرة حب ودعوات من نجمات الفن في وداع نادية لطفي

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تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ م

نادية لطفي

لازال رحيل الفنانة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، يلقي بظلاله الحزينة على جمهورها الكبير والوسط الفني، إذ حرص عددا كبيرا من النجمات على نعي الفنانة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين لها الدعاء ووداعها بكلمات مؤثرة، جاء في مقدماتهم الفنانة هند صبري، التي نشرت صورة تجمعها بالفنانة نادية لطفي، على صفحتها عبر إنستجرام، معلقه عليها: «رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره».

وأضافت هند صبري: «كان لي شرف لقائها العام الماضي، وزيارتها أكثر من مرة بعدها.. رحم الله الفنانة صاحبة الموقف السياسي والإنساني والوطني، رحم الله #نادية_لطفي». View this post on Instagram رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره كان لي شرف لقائها