مظاهرة حب ودعوات من نجمات الفن في وداع نادية لطفي

دنيا سمير غانم: أرجو قراءة الفاتحة والدعاء من فضلكم.. «حنان مطاوع»: جميلة الجميلات.. «غادة عبد الرازق»: الله يرحمك يا رائعة الفن والزمن الجميل.
تحرير:محمد أبو زيد٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ م
نادية لطفي
لازال رحيل الفنانة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، يلقي بظلاله الحزينة على جمهورها الكبير والوسط الفني، إذ حرص عددا كبيرا من النجمات على نعي الفنانة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين لها الدعاء ووداعها بكلمات مؤثرة، جاء في مقدماتهم الفنانة هند صبري، التي نشرت صورة تجمعها بالفنانة نادية لطفي، على صفحتها عبر إنستجرام، معلقه عليها: «رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره».
وأضافت هند صبري: «كان لي شرف لقائها العام الماضي، وزيارتها أكثر من مرة بعدها.. رحم الله الفنانة صاحبة الموقف السياسي والإنساني والوطني، رحم الله #نادية_لطفي».
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رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره كان لي شرف لقائها
وأضافت هند صبري: «كان لي شرف لقائها العام الماضي، وزيارتها أكثر من مرة بعدها.. رحم الله الفنانة صاحبة الموقف السياسي والإنساني والوطني، رحم الله #نادية_لطفي».
الفنانة روجينا، عبرت عن حزنها الشديد بعد رحيل الفنانة نادية لطفي، على إنستجرام: «إنا لله و إنا إليه راجعون، نادية لطفي في ذمة الله، ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة، أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».
نادية الجندي، علقت على صورة نشرتها لنادية لطفي قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم النجمة الكبيرة نادية لطفي أخر نجمات جيل نجوم الزمن الجميل الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة نسألكم الفاتحة والدعاء».
الفنانة ليلي علوي، عبرت عن حزنها الشديد على رحيل نادية لطفي، من خلال صفحتها على إنستجرام، إذ نشرت لها صورة قائلة عليها: «النهارده عرفنا قد إيه الفنان المخلص لشغله بيفضل موجود، بتاريخه وبفنه وبذكرياته والأعمال المبدعة إللي سابها وراه، حبيتك جدا وفراقك صعب، بس هفضل دايماً فاكرة نادية لطفي، الإنسانة إللي علمتني كتير، والفنانة اللي اتربيت على فنها، هتوحشينا جداً وهتفضل أعمالك محفورة في قلب المشاهد العربي".
من جانبه، كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جثمان الفنانة نادية لطفي، لافتًا إلى أن الجثمان سيخرج من مسجد مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، عقب ظهر غدًا، على أن يقام العزاء يوم الخميس في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.