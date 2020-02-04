رياضة

بريزينتيشن ترد على بيان بيراميدز: نرفض استعمال الضغط

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
قال منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزينتيشن سبورت بأن الشركة تحترم كافة الأندية والاتحادات الرياضية بكافة مجالات الرياضة عامة ومجال كرة القدم خاصة، مشيرًا إلى أن الشركة وقامت باحترام كافة الجهات والتواصل معهم للسعى للوصول إلى اكبر استفادة لجميع الأطراف فى ظل الظروف التى تمر بها الصناعة فى الوقت الحالى، وأن الشركة تقف على حد سواء من كافة الأطراف والتى تقوم الشركة برعايتها سواء أندية أو اتحادات رياضية.
وأصدرت الشركة الراعية بيانًا جاء كالتالي:-الشركة فوجئت فى صباح اليوم ببيان صادر عن نادي بيراميدز به بعض المعلومات المغلوطة والغير واضحة تماماً، والذى يحمل شركة بريزنتيشن سبورت المسئولية، وعليه فإن مجلس إدارة الشركة برئاسة الأستاذ منتصر النبراوى قد قرر توضيح موقف الشركة كاملا أمام الرأى العام من تلك
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طلائع الجيش يكتسح نادي مصر في الدوري

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الكاف يعلن قرارات مباراة الأهلي والهلال

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سحابة صيف.. السفير السوداني يشيد ببيان الأهلي

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بيراميدز يعبر إف سي مصر.. والسعيد يغيب عن موقعة الأهلي

فاز فريق بيراميدز على نظيره فريق إف سي مصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة وإشهار 3 بطاقات حمراء.. ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد مصر عند النقطة 11 في المركز الأخير.
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فايلر يوقع غرامة مالية على رامي ربيعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على رامي ربيعة مدافع القلعة الحمراء بعد تعرضه للطرد من مباراة فريقه أمام المقاولون العرب مساء أمس الأحد، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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جيرالدو يرد على عرض الصفاقسي التونسي

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