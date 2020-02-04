بريزينتيشن ترد على بيان بيراميدز: نرفض استعمال الضغط

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م

الاهلي وبيراميدز

قال منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزينتيشن سبورت بأن الشركة تحترم كافة الأندية والاتحادات الرياضية بكافة مجالات الرياضة عامة ومجال كرة القدم خاصة، مشيرًا إلى أن الشركة وقامت باحترام كافة الجهات والتواصل معهم للسعى للوصول إلى اكبر استفادة لجميع الأطراف فى ظل الظروف التى تمر بها الصناعة فى الوقت الحالى، وأن الشركة تقف على حد سواء من كافة الأطراف والتى تقوم الشركة برعايتها سواء أندية أو اتحادات رياضية.

وأصدرت الشركة الراعية بيانًا جاء كالتالي:-الشركة فوجئت فى صباح اليوم ببيان صادر عن نادي بيراميدز به بعض المعلومات المغلوطة والغير واضحة تماماً، والذى يحمل شركة بريزنتيشن سبورت المسئولية، وعليه فإن مجلس إدارة الشركة برئاسة الأستاذ منتصر النبراوى قد قرر توضيح موقف الشركة كاملا أمام الرأى العام من تلك