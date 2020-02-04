رياضة

طلائع الجيش يكتسح نادي مصر في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، فوزًا كبيرًا على نظيره نادي مصر، بقيادة عبد الناصر محمد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «جهاز الرياضة العسكري»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الطلائع رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث عشر، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة المحلية، وشهدت المواجهة مشاركة عمار حمدي الوافد إلى الفريق العسكري.
في الدقيقة 41، أهدر عمرو جمال ركلة جزاء، قبل أن يسجل ناصر منسي، هدف التقدم لفريق طلائع الجيش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف. وفي الدقيقة 49، سجل عمرو جمال الهدف الثاني، وأضاف كريم طارق الهدف الثالث في الدقيقة 81، واختتم كيفين موهيري الرباعية في الدقيقة 89
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بريزينتيشن ترد على بيان بيراميدز: نرفض استعمال الضغط

قال منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزينتيشن سبورت بأن الشركة تحترم كافة الأندية والاتحادات الرياضية بكافة مجالات الرياضة عامة ومجال كرة القدم خاصة، مشيرًا إلى أن الشركة وقامت باحترام كافة الجهات والتواصل معهم للسعى للوصول إلى اكبر استفادة لجميع الأطراف فى ظل الظروف التى تمر بها الصناعة فى الوقت الحالى، وأن الشركة تقف على حد سواء من كافة الأطراف والتى تقوم الشركة برعايتها سواء أندية أو اتحادات رياضية.
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الهلال السوداني عن عقوبات الـ«كاف»: غير مبررة

وصف خالد الزومة مدير الكرة بنادي الهلال السوداني، العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد أحداث مباراته أمام الأهلي، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، بغير المبررة. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إلى إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.
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الكاف يعلن قرارات مباراة الأهلي والهلال

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اعتماد نتيجة مباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.
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المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
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إمام عاشور: الزمالك قادر على الفوز بلقب الدوري

أكد إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، أن قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا، يقدم له النصائح بشكل يومي، مبديًا ثقته في أنهم سيتمكنوا من تحقيق لقب الدوري في النهاية، جاء ذلك في تصريحاته قناة الزمالك الفضائية، قائلًا: "البداية بالنسبة لي مع الفريق كانت جيدة، لكن بعد ذلك حدث تعثر بعض الشيء، وهذا يحدث لكل اللاعبين" وتحدث عن دور شيكابالا مع الفريق، قائلًا: "دائمًا ما يقدم لي النصائح بشكل دائم منذ أن انتقلت إلى نادي الزمالك، ولا يتوقف عن دعمي في أي موقف، في بداية الأمر لم أكن أستوعب أنني التواجد بجوار كابتن شيكابالا في الملعب لكنه ساعدني".
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محمد شريف يقود إنبي للفوز على نادي مصر في الدوري

حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل إبراهيم يحيى هدف التقدم للفريق البترولي، وأدرك عادل مصطفى سلطان هدف التعادل، وخطف محمد شريف هدف الفوز. بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، الذي يحتل المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة عن طنطا ودجلة.
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الأهلي يقترب من حسم صفقة المهاجم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، والمقرب من مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن سفر أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، إلى دولة بلغاريا من أجل حسم صفقة المهاجم الجامبي علي سوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم الفريق الأحمر. وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي يتواجد في بلغاريا للتفاوض مع سيسكا صوفيا البلغاري بشأن التعاقد مع مهاجمه الجامبي علي سوي".
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