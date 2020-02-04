طلائع الجيش يكتسح نادي مصر في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ م

طلائع الجيش

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، فوزًا كبيرًا على نظيره نادي مصر، بقيادة عبد الناصر محمد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «جهاز الرياضة العسكري»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الطلائع رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث عشر، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة المحلية، وشهدت المواجهة مشاركة عمار حمدي الوافد إلى الفريق العسكري.

في الدقيقة 41، أهدر عمرو جمال ركلة جزاء، قبل أن يسجل ناصر منسي، هدف التقدم لفريق طلائع الجيش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف. وفي الدقيقة 49، سجل عمرو جمال الهدف الثاني، وأضاف كريم طارق الهدف الثالث في الدقيقة 81، واختتم كيفين موهيري الرباعية في الدقيقة 89

في الدقيقة 41، أهدر عمرو جمال ركلة جزاء، قبل أن يسجل ناصر منسي، هدف التقدم لفريق طلائع الجيش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.



وفي الدقيقة 49، سجل عمرو جمال الهدف الثاني، وأضاف كريم طارق الهدف الثالث في الدقيقة 81، واختتم كيفين موهيري الرباعية في الدقيقة 89 من المباراة.



وكان آخر انتصار لفريق طلائع الجيش، في الثالث من شهر يناير الماضي أمام وادي دجلة، بثلاثة أهداف لهدف، ومنذ ذلك الانتصار خسر طلائع الجيش في ثلاث مباريات متتالية قبل أن يتعادل مع مصر للمقاصة.



ويستعد فريق طلائع الجيش لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري، بينما يلاقي نادي مصر نظيره سموحة.



