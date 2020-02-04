جريمة

العثور على 5 جثث من أسرة واحدة في البحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ م
إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
حالة من الرعب سيطرت على أهالي عزبة «علي خضر»، عقب العثور على 5 جثث لـ«عامل محارة، وزوجته، وأبنائه الثلاثة، وزوجته»، جميعهم مشنوقين في ظروف غامضة. اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد باكتشاف أهالي عزبة علي خضر بالرحمانية، على 5 جثث من أسرة واحدة. على الفور انتقل ضباط المباحث فريق للبحث الجنائي، برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير مباحث البحيرة لمكان البلاغ، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول منزل الضحايا.
تبين من المعاينة الأولية العثور على جثة "مسعود. ع. غ"، 40 عاما، وزوجته "عواطف"، 30 عاما، وأطفاله "نورا" 8 سنوات، "ندا" 5 سنوات،"أمل" سنة ونصف. فريق من النيابة العامة انتقل لمكان الواقعة لمعاينة جثث الضحايًا، تمهيدًا لنقلهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام. فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية
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قوات-الشرطة (3)

مداهمة وكر لتصنيع مخدر «الشابو» في 6 أكتوبر (فيديو)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة، قاموا بتصنيع والإتجار بمخدر الآيس «الشابو». تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدت قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والإتجار بمخدر الآيس «الشابو» وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.
حبس-كلابشات

حبس 3 أشخاص متهمين بقتل «شهيد الشهامة» بالمحلة

قرر عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس الثلاثة المتهمين بقتل الشاب "عبده الشوحة" 4 أيام علي ذمة التحقيقات. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول بلاغ نقطة شرطة مستشفي المحلة العام يفيد بوفاة الشاب "عبد الشوحة" مصاب بطعنات بالأسلحة البيضاء والسكاكين فى مشاجرة مع الجيران دفاعا عن شقيقة خطيبته.
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مفروم فاسد وبنزين الغلابة.. مباحث التموين في يوم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت عن ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
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استدرجته خالته وقتله زوجها.. ملابسات جريمة شبرا

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية في كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بعد بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مُلقاة بمنطقة بيجام بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص والمعاينة بحضور الأدلة الجنائية أن الجثة لعامل بصيدلية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده.
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حادث- سير (2)

بسبب غيبوبة سكر.. سائق يدهس عددًا من الأشخاص في طنطا

أصيب عددًا من الأشخاص مساء اليوم الأحد، بمنطقة الحكمة التابعة لقسم أول طنطا، في واقعة دهس بعد إصابة سائق سيارة ملاكي بغيبوبة سكر أثناء القيادة. البداية عندما تلقى اللواء، محمود حمزه، مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث دهس، وإصابة عددًا من الأشخاص، إثر اصطدام صاحب سيارة ملاكي بهم بعد إصابته بغيبوبة سكر خلال القيادة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين للمستشفي، لاسعافهم وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي السريع بالحيرة، مساء اليوم الأحد، حادث تصام بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما تسبب في إصابة 14 شخصًا. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى السريع، مدخل قرية النجاح. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصًا بسكور وجروح وكدمات وسحجات، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العالج اللازم.
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إصابة 11 مواطنا فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة

شهد طريق أبو المطامير الصحراوي، فى نطاق قرية الشعراوي، بمحافظة البحيرة حادثا مروريا أسفر عن إصابة 11 عاملًا بإصابات بالغة، إذ تبين استقلالهم سيارة أجرة نصف نقل، وذلك بالمخالفة للوائح المرور التى تمنع تحميل الركاب فى السيارات النصف نقل، لكونها غير آمنة وغير مخصصة لنقل البشر، بما يسهل تعرضهم لأضرار بالغة حال وقوع حادث أو عارض بالطريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة من عرض الطريق.
حادث-تصادم سيارات

مصرع شخص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 2 أخرين، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين، أمام قرية شبرا النونة بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى إيتاي البارود العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى جامبو، ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، لمعاينة الحادثة والوقوف على أسبابها.
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