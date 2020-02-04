العثور على 5 جثث من أسرة واحدة في البحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ م

إسعاف - أرشيفية

حالة من الرعب سيطرت على أهالي عزبة «علي خضر»، عقب العثور على 5 جثث لـ«عامل محارة، وزوجته، وأبنائه الثلاثة، وزوجته»، جميعهم مشنوقين في ظروف غامضة. اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد باكتشاف أهالي عزبة علي خضر بالرحمانية، على 5 جثث من أسرة واحدة. على الفور انتقل ضباط المباحث فريق للبحث الجنائي، برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير مباحث البحيرة لمكان البلاغ، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول منزل الضحايا.

تبين من المعاينة الأولية العثور على جثة "مسعود. ع. غ"، 40 عاما، وزوجته "عواطف"، 30 عاما، وأطفاله "نورا" 8 سنوات، "ندا" 5 سنوات،"أمل" سنة ونصف. فريق من النيابة العامة انتقل لمكان الواقعة لمعاينة جثث الضحايًا، تمهيدًا لنقلهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام. فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية