جريمة

الدفع بـ4 سيارت إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالقليوبية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مصنع قها للأغذية المحفوظة، إذ دفعت الحماية بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات. الأجهزة الـمنية تلقت إخطارا من رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، يفيد نشوب حريق بمصنع قها للأغذية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ. فيما كشفت المعاينة، أن الحريق نشب بإحدى أبراج خزانات المياه أثناء أعمال الصيانة. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

اسعاف (1)

العثور على 5 جثث من أسرة واحدة في البحيرة

حالة من الرعب سيطرت على أهالي عزبة «علي خضر»، عقب العثور على 5 جثث لـ«عامل محارة، وزوجته، وأبنائه الثلاثة، وزوجته»، جميعهم مشنوقين في ظروف غامضة. اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد باكتشاف أهالي عزبة علي خضر بالرحمانية، على 5 جثث من أسرة واحدة. على الفور انتقل ضباط المباحث فريق للبحث الجنائي، برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير مباحث البحيرة لمكان البلاغ، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول منزل الضحايا.
قوات-الشرطة (3)

مداهمة وكر لتصنيع مخدر «الشابو» في 6 أكتوبر (فيديو)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة، قاموا بتصنيع والإتجار بمخدر الآيس «الشابو». تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدت قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والإتجار بمخدر الآيس «الشابو» وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.
حبس-كلابشات

حبس 3 أشخاص متهمين بقتل «شهيد الشهامة» بالمحلة

قرر عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس الثلاثة المتهمين بقتل الشاب "عبده الشوحة" 4 أيام علي ذمة التحقيقات. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول بلاغ نقطة شرطة مستشفي المحلة العام يفيد بوفاة الشاب "عبد الشوحة" مصاب بطعنات بالأسلحة البيضاء والسكاكين فى مشاجرة مع الجيران دفاعا عن شقيقة خطيبته.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

مفروم فاسد وبنزين الغلابة.. مباحث التموين في يوم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت عن ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق بمصحة لعلاج الإدمان في حلوان

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مصحة نفسية للعلاج من الإدمان بحلوان، وإخماده تماما، دون أي إصابات، إذ تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بالطابق الأول فى مصحة نفسية للعلاج من الإدمان، وعلى الفور دفعت بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الطوابق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالمقطم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة، إذ إندلع حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق في عقار سكني بمنطقة المقطم. مدير الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ الأب والأم ونجلهما من وسط الحريق.
اعدام

انتقام أحلام.. الإعدام لسيدة قتلت ابن زوجها حرقًا بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، على قرار مفتي الديار المصرية بمعاقبة سيدة بالإعدام شنقًا بتهمة قتل نجل زوجها حرقًا أثناء نومه في مدينة العاشر من رمضان انتقاما من زوجها. أحداث القضية تعود لعام 2013، إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي في مدينة العاشر من رمضان، بتلقيه بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة بالمجاورة الثالثة دائرة قسم أول العاشر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.
حريق-وكالة-البلح

50 رجل إطفاء يخمدون حريق «عمارات العبور»

أنقذت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، سكان عمارات العبور بمدينة نصر من كارثة، إذ اندلع حريق هائل في أحد المحلات التجارية بالعقار رقم 12 بطريق صلاح سالم، وتمكن رجال الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من محاصرة مصدر النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات السكنية، إذ دفع مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء تضم 50 رجل إطفاء وإنقاذ بري، نجحوا في إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح أو وقوع مصابين.
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