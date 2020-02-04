الدفع بـ4 سيارت إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالقليوبية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مصنع قها للأغذية المحفوظة، إذ دفعت الحماية بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات. الأجهزة الـمنية تلقت إخطارا من رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، يفيد نشوب حريق بمصنع قها للأغذية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ. فيما كشفت المعاينة، أن الحريق نشب بإحدى أبراج خزانات المياه أثناء أعمال الصيانة. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.



