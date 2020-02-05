65 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في الصين

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

قالت لجنة الصحة الصينية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات إثر انتشار فيروس "كورونا" الجديد في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 حالة حتى يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن أول من أمس الإثنين، وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم 49 حالة، وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3 آلاف و887 حالة إصابة جديدة مؤكدة، أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و324 إصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس، أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر "فرصة سانحة" لوقف تفشيه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.من ناحية أخرى، توقعت مؤسسة "باثيون ماكروإكونوميكس" أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل