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65 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في الصين

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٧ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
قالت لجنة الصحة الصينية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات إثر انتشار فيروس "كورونا" الجديد في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 حالة حتى يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن أول من أمس الإثنين، وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم 49 حالة، وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3 آلاف و887 حالة إصابة جديدة مؤكدة، أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و324 إصابة.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس، أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر "فرصة سانحة" لوقف تفشيه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.من ناحية أخرى، توقعت مؤسسة "باثيون ماكروإكونوميكس" أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل
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كورونا

وسط ضغوط كورونا.. توقعات بنمو اقتصاد الصين بأقل من 2% سنويًا

توقعت مؤسسة "باثيون ماكروإكونوميكس" أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 2% على أساس سنوي وسط تفشي فيروس "كورونا" الجديد، الذي كان له أثر كبير منذ بدء انتشاره أواخر عام 2019 على مستويات الإنتاج الصناعي وتوقف الرحلات الجوية. وقالت فريا بيميش، كبيرة اقتصاديي المؤسسة في آسيا، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الصين قد تواجه انكماشا على أساس فصلي خلال الربع الأول، عقب تضمين عواقب الإغلاقات والاقتصاد المتباطئ بالفعل في حساب التوقعات، ما قد يقود النمو إلى نطاق الـ3.8% ثم إلى أقل من 2% على أساس سنوي.
علم-الاتحاد-الأوروبي (2)

لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه خطة السلام الأمريكية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفضه الخطة الأمريكية للسلام التي طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مُعربًا عن قلقه من إمكانية ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن المحتلين. وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - في بيان اليوم نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، التزام الاتحاد بحل الدولتين من خلال التفاوض، على أساس حدود 1967، مع إمكانية تبادل الأراضي، على النحو المتفق عليه بين الطرفين.
ترامب

مبعوث روسيا إلى فلسطين: الخطة الأمريكية للسلام غير قابلة للحياة

شدد مبعوث الرئيس الروسي إلى فلسطين ألكسندر لافرنتيف على موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن "الخطة الأمريكية للسلام" التي أعلنتها الإدارة الأمريكية غير قابلة للحياة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الرئيس الروسي؛ حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأميركية لخطتها.
علم-الاتحاد-الأوروبي

أوروبا: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 67

رفض منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، اليوم الثلاثاء، أجزاء من خطة السلام الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي بموجبها تحتفظ إسرائيل بمستوطناتها فى الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن مقترحات الرئيس دونالد ترامب تنتهك المعايير المتفق عليها دوليا، وإن حكومات الاتحاد الأوروبي ترفض المستوطنات الإسرائيلية على الأرض التي احتلتها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، مضيفا: "الخطوات نحو الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون أي تحد".
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كورونا

وسط ضغوط كورونا.. توقعات بنمو اقتصاد الصين بأقل من 2% سنويًا

توقعت مؤسسة "باثيون ماكروإكونوميكس" أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 2% على أساس سنوي وسط تفشي فيروس "كورونا" الجديد، الذي كان له أثر كبير منذ بدء انتشاره أواخر عام 2019 على مستويات الإنتاج الصناعي وتوقف الرحلات الجوية. وقالت فريا بيميش، كبيرة اقتصاديي المؤسسة في آسيا، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الصين قد تواجه انكماشا على أساس فصلي خلال الربع الأول، عقب تضمين عواقب الإغلاقات والاقتصاد المتباطئ بالفعل في حساب التوقعات، ما قد يقود النمو إلى نطاق الـ3.8% ثم إلى أقل من 2% على أساس سنوي.
فيروس-كورونا (1)

426 وفاة بسبب كورونا بينهم أول حالة في هونج كونج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا" في شتى أنحاء البلاد، موضحة أنها تلقت تقارير بـ3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة، أمس الإثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها، اليوم، لشاب يبلغ من العمر 39 عاما، ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.
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أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
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كندا تعزل العائدين من الصين لأسبوعين في قاعدة عسكرية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، أنه سيتم عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى قاعدة عسكرية بمقاطعة أونتاريو. لكن لم تقدم أوتاوا جدولا زمنيا عند وصولهم من مدينة ووهان، قائلة إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الصينية. وسوف تهبط طائرتهم في قاعدة القوات الكندية "ترينتون".
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