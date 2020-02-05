سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.75 جنيه، ونحو 15.85 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية، وبنك بلوم نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.فيما سجل سعر الدولار