تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر لأدنى مستوى منذ 2017

انخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر الذي يرصد نشاط القطاع الخاص غير النفطي لأدنى مستوياته منذ يناير 2017، وذكر أن تعافي الاقتصاد المصري كان مرتبطًا بتحسن الاستثمارات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص

نشاط القطاع الخاص

أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي تعده مجموعة «آي إتش إس ماركيت»، والذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص فى مصر، هبوط قراءة المؤشر وتسجيله أدنى مستوى له منذ عام 2017. وواصل القطاع انكماشه، ليسجل المؤشر 46 نقطة فقط خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 48.2 نقطة في ديسمبر 2019. وأشار التقرير إلى تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت القراءة هي أضعف قراءة مسجلة في قرابة عام، بالإضافة إلى تراجع كل من الانتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وبدوره شهد معدل التوظيف تراجعا للشهر الخامس على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن ظروف القطاع تراجعت في كل من الأشهر الستة الماضية، وهو ما يشير إلى تدهور كبير في أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بالإضافة إلى تراجع كل من الانتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وبدوره شهد معدل التوظيف تراجعا للشهر السادس على التوالي.وتراجع أيضا مؤشر الصادرات للشهر الخامس على