المالية: إجراءات جديدة لتحصيل إيرادات أملاك الدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ ص

وزارة المالية

اتخذت وزارة المالية إجراءات جديدة تسهم في تعزيز ضمانات حصر وتحصيل إيرادات أملاك الدولة، بما يساعد في الإدارة الرشيدة للمال العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة واستغلالها. وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه لا بد من "سجلات حصر" خارج إدارة الحسابات بالجهات الإدارية يتم فيها تسجيل المبالغ المالية المتأخر تحصيلها من أموال أطيان، وعوائد أملاك، ورسوم سيارات وإيجارات وأقساط مبيعات الأراضي وغيرها من الإيرادات المستحقة المتأخرة كل نوع على حدة.

وأوضح عواد، أنه سيتم تدوين كل المتحصلات في هذه السجلات سواء كانت مقيدة في السنة الحالية أو السنوات السابقة؛ وذلك تنفيذا لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.وأضاف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه ينبغي على الجهات الإدارية في نهاية السنة المالية ترحيل الإيرادات التي لم يتم تحصيلها في "سجلات