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«رينيسانس كابيتال» يتوقع استقرار سعر الجنيه حتى 2021

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
الجنيه المصري
الجنيه المصري
قال بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال»، إن سعر الجنيه المصري سيظل مستقر أمام الدولار الأمريكي خلال العامين المقبلين، متوقعا أن تظل العملة المحلية مستقرة هذا العام قبل أن تنخفض إلى 16.2 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2021. وأضاف البنك، أن المغالاة في قيمة الجنيه قد ترتفع إلى 20% العام المقبل مقابل 14% حاليا، لافتا إلى أن الجنيه سيصبح مقيم بشكل مبالغ فيه على نحو متزايد بسبب تراجع العجز في الحساب الجاري بأقل من التوقعات وزيادة التدفقات الداخلة. وأوضح البنك، أن الجنيه المصري أصبح سادس أغلى عملة بالأسواق الناشئة في العام الماضي.
وأوضح بنك الاستثمار في تقريره، أن المخاطر الرئيسية للجنيه تتضمن، عودة معدل التضخم للصعود فوق مستوى 9%، وأيضا التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية متشددة.وأضاف: "يمكن أن تؤدي الزيادة الملحوظة في التضخم أو انخفاض الرغبة في المخاطرة
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وزارة-المالية

المالية: إجراءات جديدة لتحصيل إيرادات أملاك الدولة

اتخذت وزارة المالية إجراءات جديدة تسهم في تعزيز ضمانات حصر وتحصيل إيرادات أملاك الدولة، بما يساعد في الإدارة الرشيدة للمال العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة واستغلالها. وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه لا بد من "سجلات حصر" خارج إدارة الحسابات بالجهات الإدارية يتم فيها تسجيل المبالغ المالية المتأخر تحصيلها من أموال أطيان، وعوائد أملاك، ورسوم سيارات وإيجارات وأقساط مبيعات الأراضي وغيرها من الإيرادات المستحقة المتأخرة كل نوع على حدة.
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تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر لأدنى مستوى منذ 2017

أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي تعده مجموعة «آي إتش إس ماركيت»، والذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص فى مصر، هبوط قراءة المؤشر وتسجيله أدنى مستوى له منذ عام 2017. وواصل القطاع انكماشه، ليسجل المؤشر 46 نقطة فقط خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 48.2 نقطة في ديسمبر 2019. وأشار التقرير إلى تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت القراءة هي أضعف قراءة مسجلة في قرابة عام، بالإضافة إلى تراجع كل من الانتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وبدوره شهد معدل التوظيف تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
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سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020

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وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي

وزير المالية السوداني: لا اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، أنه لا اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي، موضحاً أن وزارته بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، هى الجهة الرسمية المسئولة عن تعديل سعر الصرف بأنواعه. وشدد البدوي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على أهمية الدولار الجمركي في تحديد أسعار الكثير من السلع الحيوية، لذلك فإن وزارة المالية ليس لديها أي خطط لتغيير أو تعديل سعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي.
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البنك-المركزى

لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مع بداية 2020؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
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